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Корабель у Новоросійску намагаються врятувати, але він йде на дно

4 серпня 2023 12:32
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Валерія Пержун
редактор
Корабель у Новоросійску намагаються врятувати, але він йде на дно
Пошкоджений корабель у Новоросійську. Фото: скриншот з відео
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

 4 серпня у Новоросійську пролунала серія вибухів. Вранці в порту міста виявили, що один з кораблів йде на дно. Судно намагаються притягнути до берега.

Відповідні кадри з'явились у соцмережах.

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В результаті атаки дронів на Новоросійський порт у ніч на 4 серпня пошкодили десантний корабель "Оленегорський гірник".

"Це насправді корабель Північного Флоту, а не ЧФ, заведений до Чорного моря з метою підсилення штурмового угруповання та десантування рашистів біля Одеси", — зазначив журналіст Андрій Цаплієнко.

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Скриншот повідомлення Андрія Цаплієнка

Наразі корабель буксирують на берег для ремонту. Однак невідомо чи судно допливе.

"Він тоне, поки його тягнуть", — прокоментували росіяни, які знімали процес буксирування.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у порту Новоросійська один із кораблів "відпочиває" після нічної атаки.

Водночас у РФ істерично скиглять через підбитий корабель.

Також Наталія Гуменюк розповіла подробиці атаки на російський корабель.

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