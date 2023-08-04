У мережі з'явилися супутникові знімки підбитого російського корабля

Уражений "Оленегорський горняк". Фото: planet

Супутникові знімки підтверджують, що уражений корабель "Оленегорський горняк" дотягнули до порту в Новоросійську. Його було пошкоджено морським дроном.

Який вигляд має корабель

Відповідні знімки опублікував науковий співробітник оборонного та військового аналізу IISS Джозеф Демпсі.

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На знімках можна побачити значні пошкодження, які отримало вороже судно.

Уражений корабель РФ. Джерело: Джозеф Демпсі

Уражений корабель РФ. Джерело: Джозеф Демпсі

Атака на російський порт

Сьогодні вранці, 4 серпня, в порту Новоросійська, саме там РФ зазвичай тримає свої кораблі, пролунали вибухи. В мережі вже з’явилося відео, як надводний дрон уразив великий десантний корабель окупантів, від чого затопило один із його відсіків.

Нагадаємо, в результаті атаки дронів на Новоросійський порт у ніч на 4 серпня пошкодили десантний корабель "Оленегорський гірник".