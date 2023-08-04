У мережі з'явилися супутникові знімки підбитого російського корабля
Супутникові знімки підтверджують, що уражений корабель "Оленегорський горняк" дотягнули до порту в Новоросійську. Його було пошкоджено морським дроном.
Який вигляд має корабель
Відповідні знімки опублікував науковий співробітник оборонного та військового аналізу IISS Джозеф Демпсі.
На знімках можна побачити значні пошкодження, які отримало вороже судно.
Атака на російський порт
Сьогодні вранці, 4 серпня, в порту Новоросійська, саме там РФ зазвичай тримає свої кораблі, пролунали вибухи. В мережі вже з’явилося відео, як надводний дрон уразив великий десантний корабель окупантів, від чого затопило один із його відсіків.
Нагадаємо, в результаті атаки дронів на Новоросійський порт у ніч на 4 серпня пошкодили десантний корабель "Оленегорський гірник".