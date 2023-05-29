В сети появилось шокирующее видео падение обломка ракеты РФ

Обломок российской ракеты, сбитой ПВО утром 29 мая. Фото: Виталий Кличко

В сети опубликовали ужасающие видео момента падения обломка ракеты во время сегодняшней атаки на столицу. Кадры зафиксировали дорожные камеры.

Об этом сообщает Telegram-канал Новини.LIVE.

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Сегодня, 29 мая, Россия в очередной раз атаковала территорию Украины. Все цели, к счастью, были уничтожены силами ПВО, однако обломки ракет упали прямо на проезжую часть.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в Оболонском районе столицы произошло падение обломков ракеты на проезжую часть дороги.

Шокирующие кадры падения зафиксированы на дорожных камерах.

Напомним, ранее мы писали, днем 29 мая Киев подвергся очередной атаке с воздуха. Это уже шестнадцатый обстрел столицы за май: с момента предыдущей ночной атаки прошло менее 6 часов. Все воздушные цели были уничтожены системой ПВО.

По словам главы Киевской городской военной администрации Сергея Попко, дневная атака 29 мая свидетельствует о том, что враг откровенно пытается уничтожить гражданское население столицы.



Мы сообщали, что Киев имеет сильнейшую ПВО в Украине и поэтому непонятно, на что рассчитывает Россия, упорно нанося удары по украинской столице. Такое неожиданное признание сделал в своем телеграмм-канале прокремлевский политолог Сергей Марков.