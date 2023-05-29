В сети появилось шокирующее видео падение обломка ракеты РФ
В сети опубликовали ужасающие видео момента падения обломка ракеты во время сегодняшней атаки на столицу. Кадры зафиксировали дорожные камеры.
Об этом сообщает Telegram-канал Новини.LIVE.
Обломки российской ракеты упали на авто
Сегодня, 29 мая, Россия в очередной раз атаковала территорию Украины. Все цели, к счастью, были уничтожены силами ПВО, однако обломки ракет упали прямо на проезжую часть.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в Оболонском районе столицы произошло падение обломков ракеты на проезжую часть дороги.
Шокирующие кадры падения зафиксированы на дорожных камерах.
Напомним, ранее мы писали, днем 29 мая Киев подвергся очередной атаке с воздуха. Это уже шестнадцатый обстрел столицы за май: с момента предыдущей ночной атаки прошло менее 6 часов. Все воздушные цели были уничтожены системой ПВО.
По словам главы Киевской городской военной администрации Сергея Попко, дневная атака 29 мая свидетельствует о том, что враг откровенно пытается уничтожить гражданское население столицы.
Мы сообщали, что Киев имеет сильнейшую ПВО в Украине и поэтому непонятно, на что рассчитывает Россия, упорно нанося удары по украинской столице. Такое неожиданное признание сделал в своем телеграмм-канале прокремлевский политолог Сергей Марков.