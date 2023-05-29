У мережі зʼявилось шокуюче відео падіння уламку ракети РФ

Уламок російської ракети, яку збила ППО ранком 29 травня. Фото: Віталій Кличко

У мережі опублікували жахаючі відео моменту падіння уламку ракети під час сьогоднішньої атаки на столицю. Кадри зафіксували дорожні камери.

Про це повідомляє Telegram-канал Новини.LIVE.

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Сьогодні, 29 травня, Росія вчергове атакувала територію України. Усі цілі, на щастя, були знищені силами ППО, однак уламки ракет впали просто на проїжджу частину.

Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що в Оболонському районі столиці відбулось падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги.

Шокуючі кадри падіння зафіксовані на дорожніх камерах.

Нагадаємо, раніше ми писали, вдень 29 травня Київ зазнав чергової атаки з повітря. Це вже шістнадцятий обстріл столиці за травень: з моменту попередньої нічної атаки пройшло менше 6 годин. Усі повітряні цілі були знищені системою ППО.

За словами голови Київської міської військової адміністрації Сергія Попка, денна атака 29 травня свідчить про те, що ворог відверто намагається знищити цивільне населення столиці.



Ми повідомляли, що Київ має найсильнішу ППО в Україні, тому незрозуміло, на що розраховує Росія, завзято завдаючи ударів по українській столиці. Таке несподіване зізнання зробив у своєму телеграм-каналі прокремлівський політолог Сергій Марков.