В сети появилось шокирующее видео попадания российской ракеты в супермаркет в Умани

Обстрел российскими войсками Умани. Фото: ГСЧС Украины

Российские террористические войска продолжают обстреливать территорию Украины. Вчера, 8 июня, враг нанес два мощных ракетных удара по городу Умань Черкасской области. Кадры одного из ударов появились в сети.

Об этом сообщает мэр Умани Ирина Плетнева.

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Видео попадания вражеской ракеты

Вражеская ракета попала возле здания продуктового магазина "АТБ". В торговом зале находились женщины и дети, на кадрах видно, что конструкции обрушились людям на голову.

В то же время россияне рассказывают, что уничтожили склад боеприпасов.

Напомним, ранее мы писали, что в четверг, 8 июня, в Черкасской области враг нанес два ракетных удара по Умани. В результате вражеской атаки пострадали восемь человек. Глава Черкасской овальной Игорь Табурец сообщил, что было два "прилета": по промышленному объекту и автомойке. Во втором случае в результате попадания возник пожар.

Напомним, украинская противовоздушная оборона отразила очередную ночную атаку российских оккупантов по территории страны. Были сбиты четыре крылатых ракеты и десять ударных беспилотников.

Украинская противовоздушная оборона уничтожила четыре крылатые ракеты Х-101/Х-55.

Также были сбиты десять ударных беспилотников типа Shahed-136/131 и Ланцет.

Кроме того, украинские защитники обнаружили и сбили четыре оперативно-тактических дрона врага — типа "Орлан-10" и Supercam.