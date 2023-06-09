Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В сети появилось шокирующее видео попадания российской ракеты в супермаркет в Умани arrow

В сети появилось шокирующее видео попадания российской ракеты в супермаркет в Умани

9 июня 2023 12:35
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В сети появилось шокирующее видео попадания российской ракеты в супермаркет в Умани
Обстрел российскими войсками Умани. Фото: ГСЧС Украины
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Российские террористические войска продолжают обстреливать территорию Украины. Вчера, 8 июня, враг нанес два мощных ракетных удара по городу Умань Черкасской области. Кадры одного из ударов появились в сети.

Об этом сообщает мэр Умани Ирина Плетнева.

Читайте также:

Видео попадания вражеской ракеты

Вражеская ракета попала возле здания продуктового магазина "АТБ". В торговом зале находились женщины и дети, на кадрах видно, что конструкции обрушились людям на голову.

В то же время россияне рассказывают, что уничтожили склад боеприпасов.

 

Напомним, ранее мы писали, что в четверг, 8 июня, в Черкасской области враг нанес два ракетных удара по Умани. В результате вражеской атаки пострадали восемь человек. Глава Черкасской овальной Игорь Табурец сообщил, что было два "прилета": по промышленному объекту и автомойке. Во втором случае в результате попадания возник пожар.

Напомним, украинская противовоздушная оборона отразила очередную ночную атаку российских оккупантов по территории страны. Были сбиты четыре крылатых ракеты и десять ударных беспилотников.

Украинская противовоздушная оборона уничтожила четыре крылатые ракеты Х-101/Х-55.

Также были сбиты десять ударных беспилотников типа Shahed-136/131 и Ланцет.

Кроме того, украинские защитники обнаружили и сбили четыре оперативно-тактических дрона врага — типа "Орлан-10" и Supercam.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас