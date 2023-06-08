Вибухи в Умані Черкаської області 8 червня 2023 року — в ОВА розповіли про наслідки

Вибухи на Черкащині: в ОВА розповіли про наслідки
У четвер, 8 червня, у Черкаській області ворог завдав два ракетних удари по Умані. Внаслідок ворожої атаки постраждали восьмеро людей.
Про це повідомив керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
Обстріли Черкаської області
"Маємо два прильоти: по промисловому об'єкту та автомийці. У другому випадку внаслідок влучання виникла пожежа", — йдеться у повідомленні.
Попередньо відомо про вісьмох потерпілих, двоє з них — у тяжкому стані. Наразі усі відповідні служби працюють на місці. Деталі з'ясовуюються.
Нагадаємо, 8 червня близько 20:00 Україною почала ширитись повітряна тривога. Моніторингові групи повідомляли про виліт "Калібрів" з Чорного моря та вибухах у Черкаській області.