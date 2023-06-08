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Вибухи на Черкащині: в ОВА розповіли про наслідки

8 червня 2023 22:03
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Вибухи в Умані Черкаської області 8 червня 2023 року — в ОВА розповіли про наслідки
Наслідки вибухів на Черкащині 8 червня. Фото: t.me/cherkaskaODA
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У четвер, 8 червня, у Черкаській області ворог завдав два ракетних удари по Умані. Внаслідок ворожої атаки постраждали восьмеро людей.

Про це повідомив керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

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"Маємо два прильоти: по промисловому  об'єкту та автомийці. У другому випадку внаслідок влучання виникла пожежа", — йдеться у повідомленні. 

Попередньо відомо про вісьмох потерпілих, двоє з них — у тяжкому стані. Наразі усі відповідні служби працюють на місці. Деталі з'ясовуюються. 

обстріли Черкаської області
Наслідки вибухів на Черкащині 8 червня. Фото: t.me/cherkaskaODA
обстріли Черкаської області
Наслідки вибухів на Черкащині 8 червня. Фото: t.me/cherkaskaODA
обстріли Черкаської області
Наслідки вибухів на Черкащині 8 червня. Фото: t.me/mvs_ukraine
обстріли Черкаської області
Наслідки вибухів на Черкащині 8 червня. Фото: t.me/mvs_ukraine
обстріли Черкаської області
Наслідки вибухів на Черкащині 8 червня. Фото: t.me/mvs_ukraine

Нагадаємо, 8 червня близько 20:00 Україною почала ширитись повітряна тривога. Моніторингові групи повідомляли про виліт "Калібрів" з Чорного моря та вибухах у Черкаській області.

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