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В Минагро рассказали о потерях урожаев на затопленных территориях

8 июня 2023 19:07
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Минагро рассказали о потерях урожаев на затопленных территориях
Затопленный Херсон. Фото: Влада и Константин Либеровы
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Потери урожая на затопленных территориях могут составить несколько миллионов тонн. На угодьях, пострадавших в результате уничтожения Каховской ГЭС, выращивались основные блоки продукции.

Об этом сообщил первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в эфире телемарафона.

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Высоцкий отметил, что затопленные земли нуждаются в полной агроэкологической оценке состояния почв, но после того, как взойдет вода. В большинстве случаев нужно будет применять специальные методы обновления.

"На угодьях, пострадавших в результате уничтожения Каховской ГЭС, выращивалось два основных блока продукции, одним из них являются овощные и бахчевые культуры. Второй блок зерновые и масличные культуры: соя, кукуруза, подсолнечник, пшеница. Без источника водоснабжения невозможно говорить о выращивании продукции овощеводства", — отметил министр.

По его словам, сейчас трудно оценить ущерб левобережья Херсонской области, но известно, что там хранилось несколько сот тысяч тонн зерновых. На правобережье потеряно более 100 тысяч тонн урожая.

Напомним, в ночь на 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

Добавим, вода из Каховского водохранилища затопила часть города Новая Каховка. Под водой оказался центр города-спутника взорванной россиянами Каховской ГЭС.

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