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У Мінагро розповіли про втрати врожаїв на затоплених територіях

8 червня 2023 19:07
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Мінагро розповіли про втрати врожаїв на затоплених територіях
Затоплений Херсон. Фото: Влада і Костянтин Ліберови
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Втрати врожаю на затоплених територіях можуть сягнути декількох мільйонів тонн. На угіддях, які постраждали внаслідок знищення Каховської ГЕС, вирощувалися основні блоки продукції.

Про це повідомив перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в ефірі телемарафону.

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Висоцький зазначив, що землі, які затоплені, потребують повної агроекологічної оцінки стану ґрунтів, але після того, як зійде вода. У більшості випадків потрібно буде застосовувати спеціальні методи відновлення.

"На угіддях, які постраждали внаслідок знищення Каховської ГЕС, вирощувалося два основних блоки продукції, одним із них є овочеві та баштанні культури. Другий блок зернові та олійні культури: соя, кукурудза, соняшник, пшениця. Без джерела водопостачання неможливо вести мову про вирощування продукції овочівництва", — зазначив міністр.

За його словами, наразі важко оцінити збитки лівобережжя Херсонщини, але відомо, що там зберігалось декілька сотень тисяч тонн зернових. На правобережжі втрачено понад 100 тис. тонн врожаю.

Нагадаємо, у ніч проти 6 червня російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.

Внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Додамо, вода з Каховського водосховища затопила частину міста Нова Каховка. Під водою опинився центр міста-супутника підірваної росіянами Каховської ГЕС.

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