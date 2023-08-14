В Минобороны Франции рассказали, сколько тысяч бойцов ВСУ они подготовили

Украинские военнослужащие 35-й отдельной бригады морской пехоты во время военных учений на полигоне. Фото: REUTERS

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что его страна уже подготовила шесть тысяч украинских бойцов. Занятия проходят в рамках плана военных учений ВСУ во Франции в 2023 году.

Об этом Лекорню рассказал в интервью Var Matin.

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Министр обороны Франции отметил, что до конца 2023 года еще больше украинских военных закончат обучение. Он также подчеркнул, что отдельные бойцы проходили подготовку в Польше при поддержке Франции.

"В августе мы достигли поставленной на год цели обучения 6000 украинских солдат, распределенных между Францией и Польшей", — отметил Лекорню.

Он добавил, что контрнаступательным действиям украинских защитников "нужно новое поколение солдат, которых нужно учить".

Напомним, что 24-я отдельная механизированная бригада имени короля Даниила продолжает выполнять боевые задания. А для успешного его выполнения бойцы подразделения должны постоянно совершенствоваться.

Также мы писали, что первая группа украинских пилотов завершит военные учения на истребителях F-16 к следующему лету. Этот процесс затягивается, в частности, из-за прохождения дополнительных языковых курсов.

Добавим, что украинские пилоты начинают обучение на истребителях F-16. Уже сформировали первую группу для обучения.