У Міноборони Франції розповіли, скільки тисяч бійців ЗСУ вони підготували
Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що його країна вже підготувала шість тисяч українських бійців. Заняття відбуваються в рамках плану військових навчань ЗСУ в Франції 2023 року.
Про це Лекорню розповів в інтерв'ю Var Matin.
Що відомо про військові навчання ЗСУ у Франції
Так, Міністр оборони Франції зазначив, що до кінця 2023 року ще більше українських військових закінчать навчання.Він також наголосив, що окремі бійці проходили підготовку в Польщі за підтримки Франції.
"У серпні ми досягли поставленої на рік мети навчання 6 000 українських солдатів, розподілених між Францією та Польщею", — зазначив Лекорню.
Він додав, що контрнаступальним діям українських захисників "потрібне нове покоління солдатів, яких потрібно навчати".
Нагадаємо, що 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила продовжує виконувати бойові завдання. А для успішного його виконання, бійці підрозділу мають постійно вдосконалюватися.
Також ми писали, що перша група українських пілотів завершить військові навчання на винищувачах F-16 до наступного літа. Цей процес затягується, зокрема, через проходження додаткових мовних курсів.
Додамо, що українські пілоти починають навчання на винищувачах F-16. Вже сформували першу групу для навчання.