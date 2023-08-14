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У Міноборони Франції розповіли, скільки тисяч бійців ЗСУ вони підготували

14 серпня 2023 05:26
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Міноборони Франції розповіли, скільки тисяч бійців ЗСУ вони підготували
Українські військовослужбовці 35-ї окремої бригади морської піхоти під час військових навчань на полігоні. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що його країна вже підготувала шість тисяч українських бійців. Заняття відбуваються в рамках плану військових навчань ЗСУ в Франції 2023 року. 

Про це Лекорню розповів в інтерв'ю Var Matin.

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Так, Міністр оборони Франції зазначив, що до кінця 2023 року ще більше українських військових закінчать навчання.Він також наголосив, що окремі бійці проходили підготовку в Польщі за підтримки Франції.

"У серпні ми досягли поставленої на рік мети навчання 6 000 українських солдатів, розподілених між Францією та Польщею", — зазначив Лекорню.

Він додав, що контрнаступальним діям українських захисників "потрібне нове покоління солдатів, яких потрібно навчати".

Нагадаємо, що 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила продовжує виконувати бойові завдання. А для успішного його виконання, бійці підрозділу мають постійно вдосконалюватися.

Також ми писали, що перша група українських пілотів завершить військові навчання на винищувачах F-16 до наступного літа. Цей процес затягується, зокрема, через проходження додаткових мовних курсів. 

Додамо, що українські пілоти починають навчання на винищувачах F-16. Вже сформували першу групу для навчання. 

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