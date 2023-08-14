У Міноборони Франції розповіли, скільки тисяч бійців ЗСУ вони підготували

Українські військовослужбовці 35-ї окремої бригади морської піхоти під час військових навчань на полігоні. Фото: REUTERS

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що його країна вже підготувала шість тисяч українських бійців. Заняття відбуваються в рамках плану військових навчань ЗСУ в Франції 2023 року.

Про це Лекорню розповів в інтерв'ю Var Matin.

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Так, Міністр оборони Франції зазначив, що до кінця 2023 року ще більше українських військових закінчать навчання.Він також наголосив, що окремі бійці проходили підготовку в Польщі за підтримки Франції.

"У серпні ми досягли поставленої на рік мети навчання 6 000 українських солдатів, розподілених між Францією та Польщею", — зазначив Лекорню.

Він додав, що контрнаступальним діям українських захисників "потрібне нове покоління солдатів, яких потрібно навчати".

Нагадаємо, що 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила продовжує виконувати бойові завдання. А для успішного його виконання, бійці підрозділу мають постійно вдосконалюватися.

Також ми писали, що перша група українських пілотів завершить військові навчання на винищувачах F-16 до наступного літа. Цей процес затягується, зокрема, через проходження додаткових мовних курсів.

Додамо, що українські пілоти починають навчання на винищувачах F-16. Вже сформували першу групу для навчання.