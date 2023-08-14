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МЗС Франції засудило нові обстріли РФ Херсонської області

14 серпня 2023 00:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
МЗС Франції засудило нові обстріли РФ Херсонської області
Працівники ДСНС розбирають завали після удару РФ по Херсонщині. Фото: ДСНС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Франція засуджує нові ракетні обстріли Росії українських територій. Так, вчора, 13 серпня, РФ ударила по Херсонській області.

Про це йдеться на сайті МЗС Франції.

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Коментар МЗС Франції

"Франція рішуче засуджує нові російські удари, які сьогодні були здійснені по Херсонській області, що на півдні України. Ця нова хвиля ударів спричинила загибель щонайменше семи мирних жителів, у тому числі дитини та немовляти в населеному пункті Широка Балка", — йдеться в повідомленні.

Так, у міністерстві зазначили, що Росія таким чином ігнорує принципи гуманітарного права та постійно порушує їх.

Також зазначається, що міністр Європи та закордонних справ Катрін Колонна постійно наголошувала на тому, що ці дії є воєнними злочинами. За її словами, це не можуезалишитися безкарним.

"У тісній координації зі своїми партнерами Франція продовжить надавати військову підтримку Україні для зміцнення її можливостей протиповітряної оборони, а також підтримку українських судів і Міжнародного кримінального суду для боротьби з безкарністю таких злочинів", — додали у міністерстві.

Нагадаємо, що російські терористи зранку, 13 серпня, завдали ударів по населених пунктах Херсонської області. Внаслідок цього страждають передусім цивільні люди, серед яких є загиблі та травмовані.

Також ми писали, що сьогодні, 14 серпня, в Херсонській області оголосили День жалоби за загиблими людьми внаслідок російських обстрілів. Наразі відомо про сім жертв та дев'ять поранених. 

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