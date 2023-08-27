В Минобороны показали новые шевроны для украинских зенитчиков

Зенитчики оперативного командования "Юг". Фото: АрмияINFORM

В Министерстве обороны Украины разработали новые нарукавные шевроны для наших зенитчиков. А именно для воинов 540 зенитного ракетного Львовского полка и 38 зенитного ракетного полка.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

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Новые нарукавные знаки

Отмечается, что бойцы 540-го зенитного ракетного Львовского полка уничтожают российских оккупантов на нашей земле под лозунгом "БДИТЕЛЬНОСТЬ И ТОЧНОСТЬ" и новым рисунком, на котором изображен серебряный шагающий грифон.

"Центральным элементом нарукавного знака является стилизованное изображение серебряного шагающего грифона. В сочетании со стрелой, которую он сжимает правой лапой, грифон является символом бдительности и точности", — объясняют в сообщении.

Шевроны для 540 зенитного ракетного Львовского полка. Фото: Минобороны Украины

Для военнослужащих 38 зенитного ракетного полка создали нашивку, на которой изображена золотая оса с серебряными крыльями и жалом.

"Это указывает на специфику воинской части, на вооружении которой находятся ЗРК "Оса"", — добавили в пресс-службе.

Шевроны для 38-го зенитного ракетного полка

Особенность шевронов

Ранее Минобороны внесло нововведение в символику двух бригад Вооруженных сил Украины. Здесь представлены новые нарукавные эмблемы.

Напомним, воины Сил специальных операций вручили Президенту Украины Владимиру Зеленскому свои шевроны. Глава государства подчеркнул, что это вдохновляющая символика.