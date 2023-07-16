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Зеленський показав шеврон, який йому вручила бригада "Запорізька Січ"

16 липня 2023 12:40
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Зеленський показав шеврон, який йому вручила бригада "Запорізька Січ"
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент України зустрівся з артилерійською бригадою "Запорізька Січ". У рамках зустрічі, бійці гурту подарували українському лідеру шеврон.

Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережах.

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Глава держави подякував героям за подарунок і особливо за мужність та потужність. Водночас він уточнив, що Україна збереже свою незалежність, бо в країні є сильні воїни.

"55-та окрема артилерійська бригада "Запорізька Січ". 
Минулого місяця мав змогу особисто поспілкуватися та підтримати наших бійців. Вони абсолютно героїчні. Міцні, сильні, упевнені у своїх діях. Ми збережемо незалежність України, бо в нас є такі воїни, бо в нас є чітке розуміння, заради чого ми боремося.", — сказав Зеленський.

Шеврон
Шеврон від бригади "Запорізька Січ". Фото: Володимир Зеленський
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський одержав шеврон. Фото: Володимир Зеленський
Володимир Зеленський
Повідомлення Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, що 25 червня Президент України Володимир Зеленський розпочав спеціальну серію публікацій у своїх соцмережах, де можна було б більше дізнатися про шеврони, які йому дарують наші захисники. За його словами, "кожен шеврон - це людина, яка поставила своє життя стіною проти зла".

Також ми повідомляли, що Володимир Зеленський отримав подарунки від Військово-морських сил ЗСУ — морпіхи подарували українському гаранту свої шеврони. Про одного з таких військових Президент розповів у соцмережах.

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