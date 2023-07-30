"Символіка, що надихає": воїни ССО вручили Зеленському свої шеврони

Президент України Володимир Зеленський та воїни ССО. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Воїни Сил спеціальних операцій вручили Президенту України Володимиру Зеленському свої шеврони. Глава держави наголосив, що це символіка, що надихає.

Про це Володимир Зеленський розповів у своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Шеврони від ССО для Зеленського

Український лідер зазначив, що Сили спеціальних операцій — це героїзм, про який неможливо розказати всі деталі одразу. За його словами, спецпризначенці — це абсолютна міцність та сміливість. Вони щодня виконують свої небезпечні завдання та роблять все, щоб російські окупанти не знали спокою на нашій землі.

Він розповів, що вчора, 29 липня, воїни ССО вручили йому шеврони.

"Мілітарне ком’юніті Company Group Team, Командування Сил спеціальних операцій, Окремий центр спеціальних операцій "Схід" імені князя Святослава Хороброго, Окремий центр спеціальних операцій "Захід" імені князя Ізяслава Мстиславовича, 140-й окремий центр сил спеціальних операцій, 142-й навчальний центр, підрозділи Руху опору, Розвідувально-інформаційний центр, частини інформаційно-психологічних операцій, Полк забезпечення ССО, Полк зв’язку, Окремий центр оборони державної таємниці", — розповів Зеленський.

Глава держави наголосив, що ця символіка відображає характер і дух українських ССО.

Шеврон ССО. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Воїни ССО та Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Воїни ССО та Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Воїни ССО та Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Воїни ССО та Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відвідав Донецьку область. При цьому український лідер розповів про ситуацію на фронті.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський приїхав із візитом до Донецької області на передові позиції наших захисників. Він привітав їх із Днем Сил спеціальних операцій.