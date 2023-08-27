У Міноборони РФ стурбовані через непокору та протести офіцерів, — ISW

Російські окупанти. Фото: Media Center Ukraine

Міноборони РФ карає молодших офіцерів та солдатів російського підрозділу за їхні скарги щодо неуважності старших командирів до проблем на фронті. Російські мілблогери були обурені через ці новини, тому вони набули широкого розголосу в інформаційному просторі РФ.

Про це пише ISW.

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За інформацією цих блогерів, 26 серпня на територію окупованої Херсонщини приїхав помічник невідомого заступника міністра оборони Росії, щоб розслідувати скарги, які пов'язані з 205-ю ОМСБр. Йдеться про загальновійськову армію Південного військового округу.

Мілблогери стверджують, що посадовець Міністерства оборони РФ захищає командира 205-ї бригади та притягує до відповідальності командирів рот, які протестують.

"Ці російські мілблогери висловлювали постійний гнів через таке відхилення від відповідальності та ширшу російську офіцерську систему, яка не допускає офіцерів з новим стилем командування", — йдеться у повідомленні.

Погіршення системи

Аналітики ISW зауважують, що російські чиновники швидко реагують на випадки непокори в армії та критику командування. Це свідчить про їхню стурбованість щодо цієї проблеми.

"Міністерство оборони Росії раніше демонструвало схильність відводити провину від старших офіцерів і покладати відповідальність за проблеми на солдат нижчого рівня. Російські військові нещодавно постраждали від численних публічних випадків непокори, і ISW раніше оцінювала, що російська військова система командування погіршується", — додають в Інституті.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов пояснив, чому так важливо для України активно деокуповувати території, вириваючи їх із лап РФ. За його словами, без активних дій ЗСУ російські окупанти можуть "хоч все життя" тримати оборону.