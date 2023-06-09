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В Минобороны рассказали, на каких участках фронта горячее всего

9 июня 2023 17:01
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Минобороны рассказали, на каких участках фронта горячее всего
Украинские военные на танке. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Восток по-прежнему остается эпицентром боевых действий. Оккупанты стягивают туда свои резервы, однако все безуспешно.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

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На каких участках фронта горячее

По словам Анны Маляр, оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои.

Несмотря на это, российские захватчики наносят авиационные удары и осуществляют артиллерийские и минометные обстрелы по всем направлениям.

"Впрочем, врагу не удается достичь своих целей. Наши защитники отбивают атаки", — отмечает заместитель министра обороны.

Бахмутское направление – одно из самых горячих. Туда враг стягивает свои позиции и всеми способами пытается удержать занимаемые позиции. Также россияне предпринимают попытки атаковать, однако у них не удается. В настоящее время активные боевые действия на нескольких участках этого направления ведут украинские защитники.

скріншот

Что говорит командование ВСУ

Как рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона, украинские подразделения на Бахмутском направлении за прошедшие сутки, 8 июня, продвинулись на некоторых участках до 1200 метров. ВСУ наносят удары по российской армии и проводят штурмы в рамках оборонной операции.

Он также добавил, что на этом направлении за прошедшие сутки российские войска 368 раз ствольной и реактивной артиллерией стреляли по позициям украинской армии. Произошло 15 боестолкновений с врагом. Он совершил пять авианалетов.

Напомним, недавно командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский показал, как ВСУ уничтожают оккупантов под Бахмутом.

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