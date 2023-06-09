В Минобороны рассказали, на каких участках фронта горячее всего
Восток по-прежнему остается эпицентром боевых действий. Оккупанты стягивают туда свои резервы, однако все безуспешно.
Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.
На каких участках фронта горячее
По словам Анны Маляр, оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои.
Несмотря на это, российские захватчики наносят авиационные удары и осуществляют артиллерийские и минометные обстрелы по всем направлениям.
"Впрочем, врагу не удается достичь своих целей. Наши защитники отбивают атаки", — отмечает заместитель министра обороны.
Бахмутское направление – одно из самых горячих. Туда враг стягивает свои позиции и всеми способами пытается удержать занимаемые позиции. Также россияне предпринимают попытки атаковать, однако у них не удается. В настоящее время активные боевые действия на нескольких участках этого направления ведут украинские защитники.
Что говорит командование ВСУ
Как рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона, украинские подразделения на Бахмутском направлении за прошедшие сутки, 8 июня, продвинулись на некоторых участках до 1200 метров. ВСУ наносят удары по российской армии и проводят штурмы в рамках оборонной операции.
Он также добавил, что на этом направлении за прошедшие сутки российские войска 368 раз ствольной и реактивной артиллерией стреляли по позициям украинской армии. Произошло 15 боестолкновений с врагом. Он совершил пять авианалетов.
Напомним, недавно командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский показал, как ВСУ уничтожают оккупантов под Бахмутом.