У Міноборони розповіли, на яких ділянках фронту найгарячіше

Українські військові на танку. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Схід так і далі залишається епіцентром бойових дій. Окупанти стягують туди свої резерви, проте все безуспішно.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Читайте також:

На яких ділянках фронту найгарячіше

За словами Ганни Маляр, окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там тривають важкі бої.

Попри це, російські загарбники завдають авіаційних ударів та здійснюють артилерійські і мінометні обстріли на всіх напрямках.

"Втім, ворогу не вдається досягти своїх цілей. Наші оборонці відбивають атаки", — зазначає заступниця міністра оборони.

Бахмутський напрямок — один з найгарячіших. Туди ворог стягує свої позиції та всіма способами намагається утримати займані позиції. Також росіяни роблять спроби атакувати, проте в них не вдається. Зараз активні бойові дії на декількох ділянках цього напрямку ведуть українські оборонці.

Що каже командування ЗСУ

Як розповів речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, українські підрозділи на Бахмутському напрямку минулої доби, 8 червня, просунулись на деяких ділянках до 1200 метрів. ЗСУ завдають ударів по російській армії та проводять штурми в рамках оборонної операції.

Він також додав, що на цьому напрямку минулої доби російські війська 368 разів ствольною та реактивною артилерією стріляли по позиціях української армії. "Відбулось 15 боєзіткнень з ворогом. Він здійснив п'ять авіанальотів.

Нагадаємо, нещодавно командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський показав, як ЗСУ знищують окупантів під Бахмутом.