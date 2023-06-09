Сирський показав, як ЗСУ знищують окупантів під Бахмутом

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Telegram-канал Military Media Center

На Бахмутському напрямку протидіють окупаційним військам підрозділи 45-ї окремої артилерійської бригади. Вони знищують техніку та склади російських окупантів.

Про це командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив у своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Війна під Бахмутом

Українська армія продовжує контрнаступати в районі міста Бахмут Донецької області.

На цій ділянці фронту воюють, зокрема, підрозділи 45-ї окремої артилерійської бригади.

Успішна робота артилерії

Українські артилеристи звільняють території від російських окупантів.

Так, нещодавно військовослужбовці 45-ої ОАБр знищили:

польовий склад росіян;

гармату окупантів.

Генерал-полковник Сирський опублікував відео роботи військовослужбовців 45-ї окремої артилерійської бригади.

Нагадаємо, російські окупаційні війська втрачають позиції під Бахмутом. Сили оборони України успішно просуваються уперед на флангах навколо цього міста.

Також ми писали, що заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла про ситуацію на найгарячіших напрямках фронту. За її словами, ворог намагається перейти у наступ на Бахмутському напрямку.