Разведка работает над возвращением пленных из Азовстали и Змеиного

В Минобороны рассказали о судьбе до сих пор не вернувшихся защитников Змеиного и Мариуполя
В российском плену находятся защитники острова Змеиный, Мариуполя и "Азовстали". Работа над их возвращением домой активно продолжается.
Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.
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Судьба защитников Змеиного и "Азовстали"
Во время презентации цикла из трех документальных фильмов "Военная разведка Украины: на море, в небе, на земле" он сказал, что часть защитников острова Змеиный, Мариуполя и "Азовстали" находятся в плену рф. При этом Украина продолжает работать над их возвращением домой.
"Часть защитников Змеиного, значительная часть защитников Мариуполя и Азовстали находятся в плену оккупантов. Продолжается работа над тем, чтобы каждый вернулся домой. Те ребята, которые уже возвращены, сейчас проходят процесс реабилитации, постизоляционного сопровождения и возвращаются либо условно к нормальной жизни, на сколько мы все можем жить в нормальной жизни сейчас, либо к борьбе и дальше к выполнению своих обязанностей", — указал Андрей Юсов.
Также представитель разведки уточнил, что поскольку все происходит и продолжает происходить в режиме реального времени, есть взгляд украинских журналистов, украинских режиссеров, международных СМИ, которые документальной продукцией показывают правду.
Напомним, что 4 февраля, произошел обширный обмен военнопленными. Домой вернулись 116 защитников Украины. Также удалось вернуть тела погибших иностранных волонтеров-добровольцев — Кристофера Мэтью Перри и Эндрю Тобиаса Мэтью, а также тело погибшего воина-добровольца — украинца, служившего во Французском иностранном легионе и после начала полномасштабного российского вторжения.