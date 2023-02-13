Разведка работает над возвращением пленных из Азовстали и Змеиного

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов

В российском плену находятся защитники острова Змеиный, Мариуполя и "Азовстали". Работа над их возвращением домой активно продолжается.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Судьба защитников Змеиного и "Азовстали"

Во время презентации цикла из трех документальных фильмов "Военная разведка Украины: на море, в небе, на земле" он сказал, что часть защитников острова Змеиный, Мариуполя и "Азовстали" находятся в плену рф. При этом Украина продолжает работать над их возвращением домой.

"Часть защитников Змеиного, значительная часть защитников Мариуполя и Азовстали находятся в плену оккупантов. Продолжается работа над тем, чтобы каждый вернулся домой. Те ребята, которые уже возвращены, сейчас проходят процесс реабилитации, постизоляционного сопровождения и возвращаются либо условно к нормальной жизни, на сколько мы все можем жить в нормальной жизни сейчас, либо к борьбе и дальше к выполнению своих обязанностей", — указал Андрей Юсов.

Также представитель разведки уточнил, что поскольку все происходит и продолжает происходить в режиме реального времени, есть взгляд украинских журналистов, украинских режиссеров, международных СМИ, которые документальной продукцией показывают правду.

Напомним, что 4 февраля, произошел обширный обмен военнопленными. Домой вернулись 116 защитников Украины. Также удалось вернуть тела погибших иностранных волонтеров-добровольцев — Кристофера Мэтью Перри и Эндрю Тобиаса Мэтью, а также тело погибшего воина-добровольца — украинца, служившего во Французском иностранном легионе и после начала полномасштабного российского вторжения.