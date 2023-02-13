Розвідка працює над поверненням полонених з Азовсталі та Зміїного

Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов

У російському полоні перебувають захисники острова Зміїний, Маріуполя та "Азовсталі". Робота над їх поверненням додому активно продовжується.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Доля захисників Зміїного та "Азовсталі"

Під час презентації циклу із трьох документальних фільмів "Військова розвідка України: на морі, у небі, на землі" він сказав, що частина захисників острова Зміїний, Маріуполя та "Азовсталі" перебувають у полоні росії. При цьому Україна продовжує працювати над їх поверненням додому.

"Частина захисників Зміїного, значна частина захисників Маріуполя та "Азовсталі" перебувають у полоні окупантів. Триває робота над тим, щоб кожен повернувся додому. Ті хлопці, які вже повернуті, зараз проходять процес реабілітації, постізоляційного супроводу та повертаються або умовно до нормального життя, наскільки ми всі можемо жити в нормальному житті зараз, або до боротьби та подальшого виконання своїх обов'язків", — зазначив Андрій Юсов.

Також представник розвідки уточнив, що, оскільки все відбувається і продовжує відбуватися в режимі реального часу, є погляд українських журналістів, українських режисерів, міжнародних ЗМІ, які документальною продукцією показують правду.

Нагадаємо, що 4 лютого відбувся великий обмін військовополоненими. Додому повернулися 116 захисників України. Також вдалося повернути тіла загиблих іноземних волонтерів-добровольців — Крістофера Метью Перрі та Ендрю Тобіаса Метью, а також тіло загиблого воїна-добровольця — українця, який служив у Французькому іноземному легіоні та після початку повномасштабного російського вторгнення.