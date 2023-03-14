Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow В Минобороны рассказали о ситуации у Бахмута и "определенные значительные успехи ВСУ" arrow

В Минобороны рассказали о ситуации у Бахмута и "определенные значительные успехи ВСУ"

14 марта 2023 22:11
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Враг в Бахмуте наступает на нескольких направлениях
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Российские войска в дальнейшем наступают в районе Бахмута, пытаясь окружить и захватить его по нескольким направлениям. Однако ВСУ добились определенных "значительных успехов" на севере.

Об этом сообщила заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона.

Читайте также:

Бои в районе Бахмута

"На сегодняшний день фактически по всей полосе ответственности оперативно-стратегической группировки "Хортица" происходят наступательные действия врага. Бои продолжаются в районе Кременной, Белогоровки, Спорное, Бахмут является эпицентром", — сказала заместитель министра.

Она уточнила, что российские захватчики сразу по нескольким направлениям пытаются окружить и захватить Бахмут.

Успехи ВСУ

"Собственно что такое динамика боевых действий? Это когда есть определенные незначительные успехи у врага, но в том числе есть и определенные значительные успехи в ВСУ, которые смогли кое-что сделать на севере", — сообщила Маляр.

Она добавила, что бои за город еще не завершены, поэтому пока преждевременно делать какие-то выводы. Боевые действия могут иметь как положительную, так и отрицательную динамику. Замминистра подчеркнула, что воспринимать это нужно с пониманием того, что украинские защитники делают все возможное, чтобы не допустить осуществления планов противника.

Маляр также назвала Бахмут городом, где в большом количестве уничтожается враг, и соответственно уменьшаются наступательные возможности россиян. Чиновница подчеркнула, что сейчас в вопросе Бахмута важно доверять военным.

Напомним, сегодня, 14 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Во время встречи было принято решение о дальнейшем содержании и обороне Бахмута.

Также руководитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский сообщил, что российские оккупанты несут значительные потери на Донецком направлении. К тому же захватчики имеют нехватку боеприпасов. В результате этого войска рф снизили свою активность.

Фото: Reuters

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

22:03 Ученые хотят поднять Мальдивы над уровнем моря: для чего это нужно

21:48 Спутники NASA зафиксировали, как глобальное потепление влияет на засухи и стихийные бедствия

21:13 РФ прокомментировала атаку на американский беспилотник над Черным морем

21:12 Погода с капризами: синоптики рассказали, в каком регионе завтра резко похолодает

Новина з фото

21:11 Хотела догнать Спирс и Агилеру: как живет поп-принцесса нулевых Менди Мур

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

20:58Планировал убить Резникова и Буданова: российский киллер получил 12 лет тюрьмы

Новина з фото

20:45 Playboy возвращается: ТОП-10 самых горячих и известных обложек мужского глянца

Новина з відео

20:43 Обожал Тарас Шевченко: как приготовить постный борщ с карасями

20:29 Суд отказался брать Коболева под арест, но наложил на него дополнительное обязательство

20:10 Какой праздник отмечают 15 марта: приметы, традиции и запреты в этот день

Новина з відео

20:43 Обожал Тарас Шевченко: как приготовить постный борщ с карасями

Новина з відео

19:32В поддержку Украины создали "корабельную коалицию": какие страны вошли

Эксклюзив

19:00Одесчина будет с рыбой: в Украине стартовала реформа рыбной отрасли

Новина з відео

18:54 Оккупант рассказывает, как руководство рф через так называемые "л/днр" оформляет контрактную службу

Новина з відео

18:15 От "Гарпуна" до накормленных жителей Африки: военная помощь Украине важна для мира

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

17:15Вопрос продления зерновой сделки превратили в торги, — Резников

Новина з відео

17:10 Путин рассказал бурятам о "пользе" санкций и пошутил про "хрюканье"

Новина з відео

16:22 Налоги, поступающие в бюджет Украины, пойдут на оборону, — Шмыгаль

Новина з відео

15:10 Астрономы показали момент падения метеорита на Луну

Новина з відео

13:57 Вакарчук, Кароль, Кошевой: знаменитости поздравляют с Днем добровольца

Новина з фото

21:11 Хотела догнать Спирс и Агилеру: как живет поп-принцесса нулевых Менди Мур

Новина з фото

20:45 Playboy возвращается: ТОП-10 самых горячих и известных обложек мужского глянца

Эксклюзив

19:00Одесчина будет с рыбой: в Украине стартовала реформа рыбной отрасли

Эксклюзив

18:45Усталость от войны: как изменилась психология украинцев и простят ли они русских

18:24История харьковского косметолога, которая вернулась к жизни благодаря работе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

17:36Как украинцам не попасть на крючок финансовых пирамид

08:23Кредитная сфера в Украине на грани коллапса: причастен каждый третий украинец

07:23Тарифы на воду поднимут для регионов по-разному: сколько предлагают платить

21:13Магазины рекордно повысили цены на продукты: лидеры по удорожанию

Эксклюзив

18:00Остановить кровь и убраться с позиций: как происходит эвакуация 300-х с поля боя

Актуальное по теме

None 14 Март 21:38

Ученые хотят поднять Мальдивы над уровнем моря: для чего это нужно

None 14 Март 22:33

Спутники NASA зафиксировали, как глобальное потепление влияет на засухи и стихийные бедствия

None 14 Март 21:40

РФ прокомментировала атаку на американский беспилотник над Черным морем

None 14 Март 20:52

Погода с капризами: синоптики рассказали, в каком регионе завтра резко похолодает

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB