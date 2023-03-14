В Минобороны рассказали о ситуации у Бахмута и "определенные значительные успехи ВСУ"
Российские войска в дальнейшем наступают в районе Бахмута, пытаясь окружить и захватить его по нескольким направлениям. Однако ВСУ добились определенных "значительных успехов" на севере.
Об этом сообщила заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона.
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Бои в районе Бахмута
"На сегодняшний день фактически по всей полосе ответственности оперативно-стратегической группировки "Хортица" происходят наступательные действия врага. Бои продолжаются в районе Кременной, Белогоровки, Спорное, Бахмут является эпицентром", — сказала заместитель министра.
Она уточнила, что российские захватчики сразу по нескольким направлениям пытаются окружить и захватить Бахмут.
Успехи ВСУ
"Собственно что такое динамика боевых действий? Это когда есть определенные незначительные успехи у врага, но в том числе есть и определенные значительные успехи в ВСУ, которые смогли кое-что сделать на севере", — сообщила Маляр.
Она добавила, что бои за город еще не завершены, поэтому пока преждевременно делать какие-то выводы. Боевые действия могут иметь как положительную, так и отрицательную динамику. Замминистра подчеркнула, что воспринимать это нужно с пониманием того, что украинские защитники делают все возможное, чтобы не допустить осуществления планов противника.
Маляр также назвала Бахмут городом, где в большом количестве уничтожается враг, и соответственно уменьшаются наступательные возможности россиян. Чиновница подчеркнула, что сейчас в вопросе Бахмута важно доверять военным.
Напомним, сегодня, 14 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Во время встречи было принято решение о дальнейшем содержании и обороне Бахмута.
Также руководитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский сообщил, что российские оккупанты несут значительные потери на Донецком направлении. К тому же захватчики имеют нехватку боеприпасов. В результате этого войска рф снизили свою активность.
Фото: Reuters