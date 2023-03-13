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Військові показали відео з околиць Бахмута, понівечених після місяців важких боїв

13 березня 2023 20:06
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Після місяців обстрілів на околицях Бахмута майже всі будівлі зруйновані
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Українські військовослужбовці оприлюднили відео, зняте в одному з населених пунктів поблизу Бахмута. На кадрах видно, що населеному пункті уже немає вцілілих будівель, а на вулицях – спалені під час обстрілів автівки. 

Відповідне відео з'явилося на Facebook-сторінці Сухопутних військ ЗСУ

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Обстановка на околицях Бахмута

Відео було зняте бійцями 3 окремої штурмової бригади. 

Військові, попри жахливі руйнування та обстріли, зберігають почуття гумору. Вони жартома "беруть інтерв'ю" у місцевого собаки, який блукає серед руїн, та проводять "операцію з порятунку йогурту". 

Нагадаємо, раніше командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що ситуація навколо міста Бахмута на Донеччині залишається складною. Штурмові загони компанії "Вагнер" наступають із кількох напрямків, намагаючись прорвати оборону наших військ та просунутися до центральних районів міста.

Також ми писали, що Сили оборони України, зокрема й підрозділи Держприкордонслужби, ведуть запеклі бої з окупантами за місто Бахмут у Донецькій області. Нещодавно прикордонний підрозділ Луганського загону провів позиційний бій з російськими військовими у промзоні.

Додамо, наступ армії рф на сході України досягне своєї кульмінації у разі захоплення Бахмута. Аналітики вважають, що в рф не має достатньої кількості сил, аби рухатись далі.

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