В Минобороны Румынии "не очень хотят" предоставлять Украине Patriot
Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что министр обороны страны Ангел Тилвер имеет серьезные сомнения в предоставлении Украине системы противовоздушной обороны Patriot. Однако он утверждает, что окончательное решение в любом случае лежит на Высшем совете национальной обороны (CSAT).
Об этом пишет Digi24.
Передаст ли Румыния ПВО Украине
"Министр обороны очень не хочет отдавать эту систему, одну из систем, которые должны быть переданы Украине", — сказал Чолаку, говоря о возможности предоставления Украине ПВО.
Он отметил, что пока не обсуждал этот вопрос с президентом страны Клаусом Иоганнисом и в любом случае окончательное решение будет приниматься Высшим советом национальной обороны.
"Я твердо убежден, что мы примем самое мудрое решение, касающееся Румынии, прежде всего хорошее", — сказал Чолаку.
Напомним, по данным СМИ, на фоне увеличения российских ракетных и дроновых атак эффективность работы украинской противовоздушной обороны снижается. Так, в частности уровень перехвата ракет за последние шесть месяцев упал до 30%.
Между тем Германия предлагает усилить украинскую противовоздушную оборону и закрыть силами ПВО НАТО небо западных регионов Украины.
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