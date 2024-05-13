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В Минобороны Румынии "не очень хотят" предоставлять Украине Patriot

13 мая 2024 11:17
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Минобороны Румынии "не очень хотят" предоставлять Украине Patriot
Система ПВО Patriot. Фото: mil.in.ua
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что министр обороны страны Ангел Тилвер имеет серьезные сомнения в предоставлении Украине системы противовоздушной обороны Patriot. Однако он утверждает, что окончательное решение в любом случае лежит на Высшем совете национальной обороны (CSAT).

Об этом пишет Digi24.

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"Министр обороны очень не хочет отдавать эту систему, одну из систем, которые должны быть переданы Украине", — сказал Чолаку, говоря о возможности предоставления Украине ПВО.

Он отметил, что пока не обсуждал этот вопрос с президентом страны Клаусом Иоганнисом и в любом случае окончательное решение будет приниматься Высшим советом национальной обороны.

"Я твердо убежден, что мы примем самое мудрое решение, касающееся Румынии, прежде всего хорошее", — сказал Чолаку.

Напомним, по данным СМИ, на фоне увеличения российских ракетных и дроновых атак эффективность работы украинской противовоздушной обороны снижается. Так, в частности уровень перехвата ракет за последние шесть месяцев упал до 30%.

Между тем Германия предлагает усилить украинскую противовоздушную оборону и закрыть силами ПВО НАТО небо западных регионов Украины.

война
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военная помощь
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политики
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