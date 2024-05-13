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У Міноборони Румунії "не дуже хочуть" надавати Україні Patriot

13 травня 2024 11:17
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Міноборони Румунії "не дуже хочуть" надавати Україні Patriot
Система ППО Patriot. Фото: mil.in.ua
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку заявив, що міністр оборони країни Ангел Тилвер має серйозні сумніви щодо надання Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Однак він стверджує, що остаточне рішення в будь-якому випадку лежить на Вищій раді національної оборони (CSAT).

Про це пише Digi24

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"Міністр оборони дуже не хоче віддавати цю систему, одну з систем, які мають бути передані Україні", — сказав Чолаку, говорячи про можливість надання Україні ППО. 

Він зазначив, що поки не обговорював це питання з президентом країни Клаусом Йоганнісом і в будь-якому випадку остаточне рішення ухвалюватиме Вища рада національної оборони.

"Я твердо переконаний, що ми приймемо наймудріше рішення, що стосується Румунії, перш за все, хороше", — сказав Чолаку. 

Нагадаємо, за даними ЗМІ, на  тлі збільшення російських ракетних та дронових атак ефективність роботи української протиповітряної оборони знижується. Так, зокрема, рівень перехоплення ракет за останні шість місяців впав до 30%.

Тим часом Німеччина пропонує підсилити українську протиповітряну оборону і закрити силами ППО НАТО небо західних регіонів України. 

війна
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ППО
війна в Україні

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