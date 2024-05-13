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Атаки РФ стали більш летальними для України — як знизилася ефективність української ППО

13 травня 2024 10:03
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Атаки РФ стали більш летальними для України — як знизилася ефективність української ППО
Робота ППО. Фото: Сергій Михальчук
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На тлі збільшення російських ракетних та дронових атак ефективність роботи української протиповітряної оборони знижується. Так, зокрема, рівень перехоплення ракет за останні шість місяців впав до 30%.

Про це повідомляє Wall Street Journal.

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Зниження ефективності роботи української ППО

"Україна збиває набагато меншу частку російських ракетних атак, ніж раніше під час війни. Погіршення ефективності протиповітряної оборони України відбувається через те, що Росія посилює атаки з безпілотників і ракет, а також використовує більше зброї, яку важко вразити, наприклад, балістичних ракет", — написало видання, говорячи про причини зниження ефективності ППО. 

Зазначається, що найкращим захистом від подібних російських атак є боєприпаси для систем Patriot, яких наразі не вистачає Києву. 

Так, згідно з аналізом експертів, протягом останніх шести місяців Україна перехопила близько 46% російських ракет. У той час як за попередній шестимісячний період було збито 73% ворожих цілей. Тобто станом на квітень 2024 рік рівень перехоплення ракет упав до 30%. 

Однак за останні пів року рівень знищення дронів впав лише на 1% — до 82%.

Результат роботи ППО України
Результати аналізу. Фото: Wall Street Journal

 

Зрештою, у середньому за останні шість місяців РФ випустила по Україні близько 608 боєприпасів різних видів порівняно з 423 за попередні півроку. Крім того, російські військові атакували 114 балістичними та 46 ракетами та гіперзвуковими ракетами  "Кинджал" та "Циркон" порівняно з 33 та 27 відповідно за попередній шестимісячний період. 

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Україну неможливо забезпечити потрібним обсягом ракет для Patriot. 

Також стало відомо, що наша держава може очікувати отримання нових зенітних ракетних комплексів (ЗРК) Patriot від Німеччини не раніше кінця червня цього року. 

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війна в Україні

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