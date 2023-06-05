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В Минобороны заявили о переходе к наступлению на некоторых направлениях фронта

5 июня 2023 17:57
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Минобороны заявили о переходе к наступлению на некоторых направлениях фронта
Заместитель министра обороны Анна Маляр. Фото: Армия Inform
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Украинские силы продолжают оборону, начавшуюся в начале вторжения РФ. На некоторых направлениях ВСУ переходят к наступательным действиям.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Где ВСУ переходят к наступательным действиям

"Мы продолжаем оборону, которую начали 24 февраля 2022 года. Оборонительная операция содержит все, в том числе и контрнаступательные действия. Поэтому на некоторых направлениях мы переходим к наступательным действиям", — рассказывает Маляр.

Она добавила, что эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление. Там украинские силы двигаются довольно широким фронтом и имеют успех. Враг в обороне хочет удержать позиции.

"На юге — враг в обороне. Продолжаются бои местного значения", — подчеркнула замминистра обороны.

скріншот

Для чего оккупанты распространяют информацию о наступлении ВСУ

Анна Маляр объяснила, что россияне запускают информацию о контрнаступлении, потому что им нужно отвлечь внимание от поражения на Бахмутском направлении.

Напомним, сегодня, 5 июня, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ВСУ захватили часть поселка Берховка возле Бахмута. Он обвинил военное руководство РФ и призвал их самим идти воевать.

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