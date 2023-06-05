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Пригожин заявив, що ЗСУ захопили частину селища Берхівка біля Бахмута

5 червня 2023 14:02
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Пригожин заявив, що ЗСУ захопили частину селища Берхівка біля Бахмута
Фінансист ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: REUTERS/Yulia Morozova
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Збройні сили України захопили частину селища Берхівка біля Бахмута. Через це російські війська тікають з села.

Про це повідомила пресслужба власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

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У понеділок, 5 червня, ватажок "вагнерівців" заявив, що українські війська захопили частину селища Берхівка біля Бахмута, війська РФ тікають.

"Наразі частина населеного пункту Берхівка вже втрачена, драпають війська потихеньку. Ганьба! Шойгу, Герасимов, закликаю вас, приїжджайте на фронт, підніміть з пістолетами армію, щоби вперед йшли. Давайте ви зможете! А якщо не зможете, помрете героями", — заявляє Пригожин.

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Повідомлення Пригожина про Берхівку. Фото: скріншот

Зазначимо, що Берхівка — стратегічно важливий населений пункт біля Берхівського водосховища на північ від Бахмута.

Нагадаємо, що "вагнерівці" відступають з міста Бахмут, щоб відновитися та перегрупуватися в тилу. Кількість російських наступальних операцій в місті та навколо значно зменшилась. 

Також ми повідомляли, що командування російських окупаційних сил хоче перекинути ПВК "Вагнер" на новий "гарячий напрямок" для покращення там ситуації. Таким напрямком може стати Авдіївка.

Додамо, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин виводить найманців з українського Бахмуту. Каже, до 5 числа, місяць не вказав, виведуть звідти основну частину. 

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