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У Міноборони заявили про перехід до наступу на деяких напрямках фронту

5 червня 2023 17:57
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У Міноборони заявили про перехід до наступу на деяких напрямках фронту
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Фото: Армія Inform
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Українські сили продовжують оборону, яку починали на початку вторгнення РФ. На деяких напрямках ЗСУ переходять до наступальних дій.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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Де ЗСУ переходять до наступальних дій

"Ми продовжуємо оборону, яку почали 24 лютого 2022. 
Оборонна операція містить все, у тому числі і контрнаступальні дії. Тому на деяких напрямках ми переходимо до наступальних дій", — розповідає Маляр.

Вона додала, що епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. Там українські сили рухаються доволі широким фронтом і мають успіх. Ворог в обороні, хоче утримати позиції. 

"На півдні — ворог в обороні. Тривають бої місцевого значення", — підкреслила заступниця міністра оборони.

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Для чого окупанти поширюють інформацію про наступ ЗСУ

Ганна Маляр пояснила, що росіяни запускають інформацію про контрнаступ, тому що їм потрібно відволікти увагу від поразки на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, сьогодні, 5 червня, ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що ЗСУ захопили частину селища Берхівка біля Бахмута. Він звинуватив військове керівництво РФ та закликав їх самим іти воювати. 

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