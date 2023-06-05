У Міноборони заявили про перехід до наступу на деяких напрямках фронту

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Фото: Армія Inform

Українські сили продовжують оборону, яку починали на початку вторгнення РФ. На деяких напрямках ЗСУ переходять до наступальних дій.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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Де ЗСУ переходять до наступальних дій

"Ми продовжуємо оборону, яку почали 24 лютого 2022.

Оборонна операція містить все, у тому числі і контрнаступальні дії. Тому на деяких напрямках ми переходимо до наступальних дій", — розповідає Маляр.

Вона додала, що епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. Там українські сили рухаються доволі широким фронтом і мають успіх. Ворог в обороні, хоче утримати позиції.

"На півдні — ворог в обороні. Тривають бої місцевого значення", — підкреслила заступниця міністра оборони.

Для чого окупанти поширюють інформацію про наступ ЗСУ

Ганна Маляр пояснила, що росіяни запускають інформацію про контрнаступ, тому що їм потрібно відволікти увагу від поразки на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, сьогодні, 5 червня, ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що ЗСУ захопили частину селища Берхівка біля Бахмута. Він звинуватив військове керівництво РФ та закликав їх самим іти воювати.