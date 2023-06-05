Генштаб ЗСУ спростував повідомлення Міноборони РФ про контрнаступ

Збройні сили України Фото: google

У Генеральному штабі ЗСУ спростували повідомлення Міноборони РФ про те, нібито українські війська розпочали масштабний контрнаступ. Українські військові заявили у понеділок, що не мають інформації про початок великого наступу, про який йшлося у повідомленнях російського оборонного відомства.

Про це пише Reuters.

Читайте також:

Контрнаступ ЗСУ

За словами українських військових, наступ ЗСУ на Донецькому напрямку так і не почався.

"Ми не маємо даних про таку операцію, і ми не збираємося обговорювати фейки", — підкреслив представник Генштабу ЗСУ.

Російська заява про початок контрнаступу ЗСУ

Раніше російське міністерство оборони заявило про початок контрнаступу з боку українських військ. У Міноборони РФ повідомили про "широкомасштабний наступ ЗСУ на п'ять фронтових дільниць", стверджуючи, що це почалося вранці 4 червня.

У російських повідомленнях стверджувалося, що український військовий наступ розпочався на південному напрямку Донецька, із залученням двох механізованих бригад "зі стратегічних резервів ЗСУ", що підтримуються іншими військовими підрозділами.

Також Росія стверджувала, що Україна, мовляв, нібито залучила шість механізованих та два танкові батальйони з метою прориву оборони на найуразливішій ділянці фронту.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна вже готова розпочати довгоочікуваний контрнаступ. Влада вірить, що це змінить динаміку війни.

Також ми писали, що у Британії позитивно налаштовані щодо майбутнього контрнаступу українських військ. Там твердять, що Україна зможе успішно повернути Крим.

Додамо, нещодавно командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що незабаром настане той час, коли Україна перейде до активних наступальних дій.