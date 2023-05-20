В Минреинтеграции рассказали, что делать если близкий человек пропал без вести
Из-за войны многие украинцы потеряли близких и родственников. Многие из них считаются пропавшими без вести. Минреинтеграции сообщили, что делать, если человек пропал, не выходит на связь и никто его давно не видел.
Об этом информирует Минреинтеграция.
Что делать
Офис Уполномоченного по пропавшим без вести сообщает, что не все граждане Украины понимают и знают, как правильно подать заявки об исчезновении близких.
В Минреинтеграции сообщили, как следует действовать в случае потери связи с родными во время боевых действий. Отмечается, что лицам необходимо сообщить об исчезновении человека государственным органам, занимающимся их розыском. Офис Уполномоченного отмечает, что:
- следует обратиться в отделение Национальной полиции с соответствующим заявлением и сдать ДНК-материалы;
- позвонить в Национальное информационное бюро на круглосуточную горячую линию по номеру 16-48, для звонков из-за границы +38 (044) 287-81-65 или через чат-боты в Telegram или Viber;
- позвонить на горячую линию Уполномоченного по пропавшим без вести: 0 800 339 247. В выходные можете отправлять сообщения в Viber и Telegram на номер: (095) 896-04-21.
Если ваш близкий человек – военнослужащий, также следует обратиться к:
- командование воинской части, где лицо проходило службу, с запросом о предоставлении результатов служебного расследования
- территориального центра комплектования и социальной поддержки, с которого лицо было призвано на военную службу, по предоставлению информации.
Также можно обратиться в Международный Комитет Красного Креста за номером: 0 800 300 155.
Напомним, что если вы заметили на фото или видео человека, который считается пропавшим без вести, необходимо подать ходатайство по имени следователя, занимающегося поиском этого лица. В случае проведения экспертизы копия заключения эксперта должна быть предоставлена Уполномоченному и Нацинформбюро.