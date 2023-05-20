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В Минреинтеграции рассказали, что делать если близкий человек пропал без вести

20 мая 2023 12:42
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
В Минреинтеграции рассказали, что делать если близкий человек пропал без вести
Человек ищет родственника на платформе "Поиск пропавших". Фото: konotop.in.ua
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Из-за войны многие украинцы потеряли близких и родственников. Многие из них считаются пропавшими без вести. Минреинтеграции сообщили, что делать, если человек пропал, не выходит на связь и никто его давно не видел.

Об этом информирует Минреинтеграция.

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Что делать

Офис Уполномоченного по пропавшим без вести сообщает, что не все граждане Украины понимают и знают, как правильно подать заявки об исчезновении близких.

В Минреинтеграции сообщили, как следует действовать в случае потери связи с родными во время боевых действий. Отмечается, что лицам необходимо сообщить об исчезновении человека государственным органам, занимающимся их розыском. Офис Уполномоченного отмечает, что:

  • следует обратиться в отделение Национальной полиции с соответствующим заявлением и сдать ДНК-материалы;
  • позвонить в Национальное информационное бюро на круглосуточную горячую линию по номеру 16-48, для звонков из-за границы +38 (044) 287-81-65 или через чат-боты в Telegram или Viber;
  • позвонить на горячую линию Уполномоченного по пропавшим без вести: 0 800 339 247. В выходные можете отправлять сообщения в Viber и Telegram на номер: (095) 896-04-21.

Если ваш близкий человек – военнослужащий, также следует обратиться к:

  • командование воинской части, где лицо проходило службу, с запросом о предоставлении результатов служебного расследования
  • территориального центра комплектования и социальной поддержки, с которого лицо было призвано на военную службу, по предоставлению информации.

Также можно обратиться в Международный Комитет Красного Креста за номером: 0 800 300 155.

Напомним, что если вы заметили на фото или видео человека, который считается пропавшим без вести, необходимо подать ходатайство по имени следователя, занимающегося поиском этого лица. В случае проведения экспертизы копия заключения эксперта должна быть предоставлена Уполномоченному и Нацинформбюро.

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