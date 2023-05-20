У Мінреінтеграції розповіли, що робити якщо близька людина зникла безвісти
Через війну багато українців втратили близьких та родичів. Багато хто з них вважається зниклими безвісти. Мінреінтеграції повідомили, що робити якщо людина пропала, не виходить на зв'язок та ніхто її давно не бачив.
Про це інформує Мінреінтеграції.
Що робити
Офіс Уповноваженого зі зниклих безвісти повідомляє, що не всі громадяни України розуміють і знають, як правильно подати заявки про зникнення близьких.
У Мінреінтеграції повідомили, як варто діяти у разі втрати зв’язку з рідними під час бойових дій. Зазначається, що особам необхідно повідомити про зникнення людини державним органам, які займаються їх розшуком. Офіс Уповноваженого зазначає, що:
- потрібно звернутись до відділення Національної поліції з відповідною заявою і здати ДНК-матеріали;
- зателефонувати до Національного інформаційного бюро на цілодобову гарячу лінію за номером 16-48, для дзвінків з-за кордону +38 (044) 287-81-65 або через чат-боти у Telegram чи Viber;
- подзвонити на гарячу лінію Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247. У вихідні можете надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21.
Якщо ваша близька людина — військовослужбовець, також варто звернутися до:
- командування військової частини, де особа проходила службу, із запитом щодо надання результатів службового розслідування
- територіального центру комплектування та соціальної підтримки, з якого особу було призвано на військову службу, щодо надання інформації.
Також можна звернутися до Міжнародного Комітету Червоного Хреста за номером: 0 800 300 155.
Нагадаємо, що якщо ви помітили на фото чи відео людину, що вважається зниклою безвісти, необхідно подати клопотання на ім’я слідчого, який займається пошуком цієї особи. У випадку проведення експертизи копія висновка експерта має бути надана Уповноваженому та Націнформбюро.