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У Мінреінтеграції розповіли, що робити якщо близька людина зникла безвісти

20 травня 2023 12:42
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
У Мінреінтеграції розповіли, що робити якщо близька людина зникла безвісти
Людина шукає родича на платформі "Пошук зниклих". Фото: konotop.in.ua
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Через війну багато українців втратили близьких та родичів. Багато хто з них вважається зниклими безвісти. Мінреінтеграції повідомили, що робити якщо людина пропала, не виходить на зв'язок та ніхто її давно не бачив. 

Про це інформує Мінреінтеграції.

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Що робити

Офіс Уповноваженого зі зниклих безвісти повідомляє, що не всі громадяни України розуміють і знають, як правильно подати заявки про зникнення близьких.

У Мінреінтеграції повідомили, як варто діяти у разі втрати зв’язку з рідними під час бойових дій. Зазначається, що особам необхідно повідомити про зникнення людини державним органам, які займаються їх розшуком. Офіс Уповноваженого зазначає, що:

  • потрібно звернутись до відділення Національної поліції з відповідною заявою і здати ДНК-матеріали;
  • зателефонувати до Національного інформаційного бюро на цілодобову гарячу лінію за номером 16-48, для дзвінків з-за кордону +38 (044) 287-81-65 або через чат-боти у Telegram чи Viber;
  • подзвонити на гарячу лінію Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247. У вихідні можете надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21.

Якщо ваша близька людина — військовослужбовець, також варто звернутися до:

  • командування військової частини, де особа проходила службу, із запитом щодо надання результатів службового розслідування
  • територіального центру комплектування та соціальної підтримки, з якого особу було призвано на військову службу, щодо надання інформації.

Також можна звернутися до Міжнародного Комітету Червоного Хреста за номером: 0 800 300 155.

Нагадаємо, що якщо ви помітили на фото чи відео людину, що вважається зниклою безвісти, необхідно подати клопотання на ім’я слідчого, який займається пошуком цієї особи. У випадку проведення експертизи копія висновка експерта має бути надана Уповноваженому та Націнформбюро.

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