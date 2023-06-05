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В Минреинтеграции рассказали, сколько украинских детей депортировали в Беларусь

5 июня 2023 14:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Минреинтеграции рассказали, сколько украинских детей депортировали в Беларусь
Вывезенные оккупантами украинские дети. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

За время полномасштабной войны в Беларусь вывезли более 2 100 украинских детей. Известно, что депортацией несовершеннолетних украинцев занимаются два фонда.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Депортация в Беларусь

Общественное Народное антикризисное управление в Беларуси сообщило, что за 2022 год на территорию этой страны было вывезено 1 150 несовершеннолетних граждан Украины.

За первую половину 2023 года количество депортированных в Беларусь украинских детей составляет уже 1 000 человек.

Кто участвует в преступлениях против украинских детей

Украинские дети, похищенные и вывезенные оккупантами в подконтрольную им Беларусь, расположены в четырех идентифицированных местах. Три из них — в Минской области, еще одна — в Гомельской.

Известно, что в военном преступлении россиян принимают участие два фонда — "Дельфин" и белорусский фонд Алексея Талая.

Украинская сторона отправила информацию в украинскую прокуратуру и в Европарламент и Совет Европы.

Напомним, что российские власти благодарят своих граждан за вывоз и усыновление украинских детей квартирами и деньгами. Часть родителей пропивает эти средства и бьет приемных детей, а несовершеннолетние украинцы вынуждены голодать.

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