В Молдове снова нашли обломки ракет у границы с Украиной

Это уже не первый раз, когда на территорию страны падают обломки ракет

В Молдове вблизи границы в очередной раз нашли обломки от ракет. Известно, что этой ночью россия снова обстреливала Украину.

Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Молдовы.

Что известно

Сегодня, 16 февраля, вблизи границы с Украиной в Молдове обнаружили обломки от ракет.

"В районе сектора пограничной полиции Ларга (район Бричень) обнаружили остатки ракеты после воздушных атак россии против Украины", — говорится в сообщении.

Известно, что после того, как пограничники обнаружили ракету, эту территорию оцепили, а на место вызвали экстренные службы.

"Это уже четвертый случай, когда на территорию Республики Молдова падают остатки ракет от бомбардировок Украины", — добавляют в ведомстве.

Отметим, во время прошедшей ракетной атаки 10 февраля одна из российских ракет нарушила воздушное пространство Молдовы.

Напомним, в ночь на 16 февраля россияне нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. Оккупанты выпустили 36 ракет разных типов, 16 из которых удалось сбить силам ПВО.

Как известно, в результате атаки были поражены объекты инфраструктуры во Львовской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Взрывы раздавались в 11 областях.