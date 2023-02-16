В Молдове снова нашли обломки ракет у границы с Украиной

В Молдове обнаружили обломки ракет после ночной атаки Украины
В Молдове вблизи границы в очередной раз нашли обломки от ракет. Известно, что этой ночью россия снова обстреливала Украину.
Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Молдовы.
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Что известно
Сегодня, 16 февраля, вблизи границы с Украиной в Молдове обнаружили обломки от ракет.
"В районе сектора пограничной полиции Ларга (район Бричень) обнаружили остатки ракеты после воздушных атак россии против Украины", — говорится в сообщении.
Известно, что после того, как пограничники обнаружили ракету, эту территорию оцепили, а на место вызвали экстренные службы.
"Это уже четвертый случай, когда на территорию Республики Молдова падают остатки ракет от бомбардировок Украины", — добавляют в ведомстве.
Отметим, во время прошедшей ракетной атаки 10 февраля одна из российских ракет нарушила воздушное пространство Молдовы.
Напомним, в ночь на 16 февраля россияне нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. Оккупанты выпустили 36 ракет разных типов, 16 из которых удалось сбить силам ПВО.
Как известно, в результате атаки были поражены объекты инфраструктуры во Львовской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Взрывы раздавались в 11 областях.