У Молдові знову знайшли уламки ракет біля кордону з Україною

Це вже не вперше, коли на територію країни падають уламки ракет

У Молдові поблизу кордону вчергове знайшли уламки від ракет. Відомо, що цієї ночі росія знову обстрілювала Україну.

Про це інформує пресслужба міністерства внутрішніх справ Молдови.

Що відомо

Сьогодні, 16 лютого, поблизу кордону з Україною у Молдові знайшли уламки від ракет.

"В районі сектору прикордонної поліції Ларга (район Бричень) виявили залишки ракети після повітряних атак росії проти України", — йдеться в повідомленні.

Відомо, що після того, як прикордонники виявили ракету, цю територію оточили, а на місце викликали екстрені служби.

"Це вже четвертий випадок, коли на територію Республіки Молдова падають залишки ракет від бомбардувань України", — додають у відомстві.

Зазначимо, під час минулої ракетної атаки 10 лютого, одна з російських ракет порушила повітряний простір Молдови.

Нагадаємо, у ніч на 16 лютого росіяни завдали чергового масованого ракетного удару по Україні. Окупанти випустили 36 ракет різних типів, 16 з яких вдалося збити силам ППО.

Як відомо, внаслідок атаки було уражено об'єкти інфраструктури у Львівській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях. Вибухи лунали в 11 областях.