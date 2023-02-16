У Молдові знову знайшли уламки ракет біля кордону з Україною

У Молдові знайшли уламки ракет після нічної атаки України
У Молдові поблизу кордону вчергове знайшли уламки від ракет. Відомо, що цієї ночі росія знову обстрілювала Україну.
Про це інформує пресслужба міністерства внутрішніх справ Молдови.
-
Парламент Словаччини визнав росію спонсором тероризму
-
Вибиті вікна та зруйнований гараж: на Одещині вибухнула машина
-
Експерт розповів, де в Україні створено сильний та ефективний рубіж повітряної оборони
-
Міноборони впроваджує автоматизацію обліку майна та запчастин для техніки ЗСУ
-
Стартував продаж квитків на фільм "Мирний-21" Ахтема Сеітаблаєва: на що підуть кожні 10 гривень
-
На Херсонщині загинуло подружжя: ситуація в регіоні за добу
-
В окупованому Криму вибухи: російське керівництво вигадало три версії
-
Одеса поглиблює співпрацю з ВООЗ у галузях медичної та гуманітарної допомоги
-
Один із лідерів "Динамо" продовжив угоду з клубом: надовго залишиться у Києві
-
Справи кепські: чому Кадиров вимагає від російських губернаторів "не трубити" про втрати серед окупантів
Що відомо
Сьогодні, 16 лютого, поблизу кордону з Україною у Молдові знайшли уламки від ракет.
"В районі сектору прикордонної поліції Ларга (район Бричень) виявили залишки ракети після повітряних атак росії проти України", — йдеться в повідомленні.
Відомо, що після того, як прикордонники виявили ракету, цю територію оточили, а на місце викликали екстрені служби.
"Це вже четвертий випадок, коли на територію Республіки Молдова падають залишки ракет від бомбардувань України", — додають у відомстві.
Зазначимо, під час минулої ракетної атаки 10 лютого, одна з російських ракет порушила повітряний простір Молдови.
Нагадаємо, у ніч на 16 лютого росіяни завдали чергового масованого ракетного удару по Україні. Окупанти випустили 36 ракет різних типів, 16 з яких вдалося збити силам ППО.
Як відомо, внаслідок атаки було уражено об'єкти інфраструктури у Львівській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях. Вибухи лунали в 11 областях.