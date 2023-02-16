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У Молдові знайшли уламки ракет після нічної атаки України

16 лютого 2023 16:03
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
У Молдові знову знайшли уламки ракет біля кордону з Україною
Це вже не вперше, коли на територію країни падають уламки ракет
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

У Молдові поблизу кордону вчергове знайшли уламки від ракет. Відомо, що цієї ночі росія знову обстрілювала Україну.

Про це інформує пресслужба міністерства внутрішніх справ Молдови.

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Що відомо

Сьогодні, 16 лютого, поблизу кордону з Україною у Молдові знайшли уламки від ракет.

"В районі сектору прикордонної поліції Ларга (район Бричень) виявили залишки ракети після повітряних атак росії проти України", — йдеться в повідомленні.

Відомо, що після того, як прикордонники виявили ракету, цю територію оточили, а на місце викликали екстрені служби.

"Це вже четвертий випадок, коли на територію Республіки Молдова падають залишки ракет від бомбардувань України", — додають у відомстві.

Зазначимо, під час минулої ракетної атаки 10 лютого, одна з російських ракет порушила повітряний простір Молдови.

Нагадаємо, у ніч на 16 лютого росіяни завдали чергового масованого ракетного удару по Україні. Окупанти випустили 36 ракет різних типів, 16 з яких вдалося збити силам ППО.

Як відомо, внаслідок атаки було уражено об'єкти інфраструктури у Львівській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях. Вибухи лунали в 11 областях.

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