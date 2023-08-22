В Москве и Московской области раздаются мощные взрывы: подробности
В Московской области, ночью 22 августа, раздаются мощные взрывы. О громких звуках пишут жители подмосковного Красногорска и московского района Строгино.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Взрывы в Москве и Московской области ночью 22 августа
Мониторинговые каналы сообщают, что в Московской области раздаются взрывы. Российские паблики пишут о сбитии дрона.
Местные жители выкладывают в сеть видео.
"В Красногорске после взрыва у жителей вылетели окна", — сообщают российские Telegram-каналы.
03:17:
Сообщается, что на Красногорском бульваре в Москве поврежден жилой дом. Российские СМИ пишут об атаке беспилотника.
Зʼявилось відео з моментом вибуху у підмосковному Красногорську.
03:20:
Появилось видео с момента взрыва в подмосковном Красногорске.
Аэропорты Москвы не работают
Сообщается, что в московских аэропортах Внуково и Домодедово объявлен режим "Ковер". Они временно приостановили работу. Известно, что задерживается несколько самолетов на вылет и прилет.
03:32:
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ПВО сбила два беспилотника.
Напомним, 21 августа в Запорожском районе местные жители сообщают о взрывах. По их словам, было громко.
Также мы писали, что 19 августа оккупанты в очередной раз обстреляли Гуляйполе на Запорожье. В результате атаки погибла пожилая женщина и травмировался пожилой мужчина.