В Москве и Московской области раздаются мощные взрывы: подробности

В Москве раздаются мощные взрывы. Фото: скриншот

В Московской области, ночью 22 августа, раздаются мощные взрывы. О громких звуках пишут жители подмосковного Красногорска и московского района Строгино.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Москве и Московской области ночью 22 августа

Мониторинговые каналы сообщают, что в Московской области раздаются взрывы. Российские паблики пишут о сбитии дрона.

Местные жители выкладывают в сеть видео.

"В Красногорске после взрыва у жителей вылетели окна", — сообщают российские Telegram-каналы.

03:17:

Сообщается, что на Красногорском бульваре в Москве поврежден жилой дом. Российские СМИ пишут об атаке беспилотника.

Зʼявилось відео з моментом вибуху у підмосковному Красногорську.

03:20:

Появилось видео с момента взрыва в подмосковном Красногорске.

Аэропорты Москвы не работают

Сообщается, что в московских аэропортах Внуково и Домодедово объявлен режим "Ковер". Они временно приостановили работу. Известно, что задерживается несколько самолетов на вылет и прилет.

03:32:

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ПВО сбила два беспилотника.

Напомним, 21 августа в Запорожском районе местные жители сообщают о взрывах. По их словам, было громко.

Также мы писали, что 19 августа оккупанты в очередной раз обстреляли Гуляйполе на Запорожье. В результате атаки погибла пожилая женщина и травмировался пожилой мужчина.