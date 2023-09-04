В Москве у Ленинградского вокзала бушует масштабный пожар

Пожар у Ленинградского вокзала в Москве. Фото: Скриншот

Российские паблики сообщают о масштабном пожаре у Ленинградского вокзала в Москве. Ходят слухи, что кто-то поджег местную свалку.

Об этом сообщают Новости.LIVE.

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"У Ленинградского вокзала в Москве большой пожар", — пишут московские паблики.

По предварительной информации, горят склады. Утверждают, что пламя вспыхнуло из-за того, что кто-то поджег кучу мусора. Пламя перекинулось на пустые складские помещения.

На тушение отправились экстренные службы и пожарный поезд.

Ранее мы сообщали, что в ночь на 1 сентября над Московской областью силами ПВО якобы был сбит беспилотник, который двигался в сторону российской столицы. Это привело к задержке и отмене ряда рейсов в крупных аэропортах города, а также к пожару.

Также мы писали, что утром 31 августа по направлению к Москве сбили беспилотник. Из-за этого сразу три международных аэропорта задержали десятки рейсов.