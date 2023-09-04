У Москві біля Ленінградського вокзалу вирує масштабна пожежа

Пожежа біля Ленінградьского вокзалу у Москві. Фото: Скриншот

Російські пабліки повідомляють про масштабну пожежу біля Ленінградського вокзалу у Москві. Ходять чутки, що хтось підпалив місцеве сміттєзвалище.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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"Біля Ленінградського вокзалу у Москві велика пожежа", — пишуть московські пабліки.

За попередньою інформацією, горять склади. Стверджують, що полум'я спалахнуло через те, що хтось підпалив купу сміття. Полум'я перекинувся на порожні складські приміщення.

На гасіння вирушили екстрені служби та пожежний потяг.

Раніше ми повідомляли, у ніч проти 1 вересня над Московською областю силами ППО нібито було усунено безпілотника, який рухався у бік російської столиці. Це призвело до затримки та скасування низки рейсів у великих аеропортах міста, а також до пожежі.

Також ми писали, вранці 31 серпня у напрямку Москви збили безпілотник. Через це одразу три міжнародні аеропорти затримали десятки рейсів.