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У Москві біля Ленінградського вокзалу вирує масштабна пожежа

4 вересня 2023 22:34
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Москві біля Ленінградського вокзалу вирує масштабна пожежа
Пожежа біля Ленінградьского вокзалу у Москві. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російські пабліки повідомляють про масштабну пожежу біля Ленінградського вокзалу у Москві. Ходять чутки, що хтось підпалив місцеве сміттєзвалище.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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У Москві вирує пожежа

"Біля Ленінградського вокзалу у Москві велика пожежа", — пишуть московські пабліки.

За попередньою інформацією, горять склади. Стверджують, що полум'я спалахнуло через те, що хтось підпалив купу сміття. Полум'я перекинувся на порожні складські приміщення.

На гасіння вирушили екстрені служби та пожежний потяг.

Раніше ми повідомляли, у ніч проти 1 вересня над Московською областю силами ППО нібито було усунено безпілотника, який рухався у бік російської столиці. Це призвело до затримки та скасування низки рейсів у великих аеропортах міста, а також до пожежі.

Також ми писали, вранці 31 серпня у напрямку Москви збили безпілотник. Через це одразу три міжнародні аеропорти затримали десятки рейсів.

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