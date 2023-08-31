Недалеко от Москвы сбили дрон: десятки авиарейсов задерживаются
Утром 31 августа в направлении Москвы сбили беспилотник. Из-за этого сразу три международных аэропорта задерживают десятки рейсов.
Об этом пишут росСМИ.
Что известно о сбитии дрона недалеко от Москвы
"Минобороны России сообщает, что сегодня утром пресечена очередная террористическая атака киевского режима с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории России", — пишет прокремлевское СМИ.
Так, 31 августа дежурные средства ПВО сбили беспилотный летательный аппарат над территорией Московской области.
"Силами ПВО в Воскресенском районе уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве, заранее пострадавших и разрушений нет", — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
К тому же все три международных аэропорта в Москве задерживают рейсы.
"Аэропорт "Внуково" сообщил, что утром в четверг ввел ограничения на полеты, для безопасности часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани", — передает росСМИ.
Так, по информации "Яндекс.Расписание", количество задержанных рейсов во "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" выросло до 59.
Напомним, военный эксперт раскрыл секрет, как беспилотники ВСУ атакуют Россию.
Также стало известно, сколько раз в год дроны атаковали Россию и временно оккупированный Крым.