Недалеко от Москвы сбили дрон: десятки авиарейсов задерживаются

Дрон в небе. Иллюстративное фото: google.com

Утром 31 августа в направлении Москвы сбили беспилотник. Из-за этого сразу три международных аэропорта задерживают десятки рейсов.

Об этом пишут росСМИ.

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"Минобороны России сообщает, что сегодня утром пресечена очередная террористическая атака киевского режима с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории России", — пишет прокремлевское СМИ.

Так, 31 августа дежурные средства ПВО сбили беспилотный летательный аппарат над территорией Московской области.

"Силами ПВО в Воскресенском районе уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве, заранее пострадавших и разрушений нет", — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

К тому же все три международных аэропорта в Москве задерживают рейсы.

"Аэропорт "Внуково" сообщил, что утром в четверг ввел ограничения на полеты, для безопасности часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани", — передает росСМИ.

Так, по информации "Яндекс.Расписание", количество задержанных рейсов во "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" выросло до 59.

Напомним, военный эксперт раскрыл секрет, как беспилотники ВСУ атакуют Россию.

Также стало известно, сколько раз в год дроны атаковали Россию и временно оккупированный Крым.