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У Москвы истерика: российские депутаты ищут место запуска беспилотников

30 мая 2023 11:12
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
У Москвы истерика: российские депутаты ищут место запуска беспилотников
Депутат Российской Федерации Андрей Гурулев. Фото: росСМИ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Депутат Российской Федерации Андрей Гурулев записал видео обращение к россиянам. Чиновник отметил, что в настоящее время власти пытаются определить, кто и откуда запускают беспилотники по Москве.

Видео обращение опубликовал депутат РФ Андрей Гурулев в своих соцсетях.

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Депутат РФ отметил, что в его комментариях работают "умные ципсошники". Люди пишут, что политики говорят о действиях, а на самом деле ничего не происходит.

"Я вам откровенно скажу, что многие вещи из того, что мы говорили, уже реализованы. Кто внимательно посмотрит на все мои выступления на федеральных каналах, поймет, что о многом мы говорили уже в действии", — заявил российский депутат.

Также он проинформировал детали о беспилотниках в РФ. По его словам, до Москвы ничего не долетело. Российские власти пытаются понять, откуда запустили беспилотники.

"Я бы не поддавался панике по поводу атаки беспилотников на Москву и Подмосковье. Из всего их количества практически ничего не долетело. Меня больше беспокоит, откуда они вылетели, кто их запускает. Во-первых, нужно сделать анализ и выводы. А, во-вторых, СМЕРШ необходим, наверное, сегодня нужны другие полномочия, чтобы силовики смогли работать на полную мощь во всех регионах РФ и за ее пределами, это мгновенно даст эффект, чтобы всякая сволочь по нашей стране не бродила и не гадила", — сказал российский чиновник.

Напомним, что сегодня, 30 мая, с утра российскую столицу Москву атаковали около 25 беспилотников. Россияне признали, что эти дроны — неизвестной им конструкции, а бороться с ними очень непросто.

В России МЧС выясняет причины взрыва в одной из квартир в Новой Москве, который произошел около 4 утра. Так, в многоэтажном доме выбиты окна, а вокруг видны следы от беспилотника.

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