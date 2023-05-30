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У Москви істерика: російські депутати шукають місце запуску безпілотників

30 травня 2023 11:12
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
У Москви істерика: російські депутати шукають місце запуску безпілотників
Депутат Російської Федерації Андрій Гурулєв. Фото: росЗМІ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Депутат Російської Федерації Андрій Гурулєв записав відеозвернення до росіян. Чиновник зазначив, що наразі влада намагається визначити хто і звідки запускає безпілотники по Москві. 

Відеозвернення опублікував депутат РФ Андрій Гурулєв у своїх соцмережах.

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Депутат РФ зазначив, що в його коментарях працюють "розумні ципсошники". Люди пишуть, що політики говорять про дії, а насправді нічого не відбувається.

"Я вам відверто скажу, що багато речей з того, що ми говорили, вже реалізовані. Хто уважно подивиться на всі мої виступи на федеральних каналах, зрозуміє, що багато про що ми говорили вже в дії", — заявив російський депутат.

Також він проінформував деталі про безпілотники в РФ. За його словами до Москви нічого не долетіло. Російська влада намагається зрозуміти звідки запустили безпілотники.

"Я б не піддавався паніці з приводу атаки безпілотників на Москву та Підмосков'я. З усієї їх кількості практично нічого не долетіло. Мене більше турбує, звідки вони вилетіли, хто їх запускає. По-перше, треба зробити аналіз і висновки. А, по-друге, СМЕРШ необхідний, напевно, сьогодні потрібні інші повноваження, щоб силовики змогли працювати на повну міць у всіх регіонах РФ і за її межами, це миттєво дасть ефект, щоб усяка сволота по нашій країні не тинялася і не гадила", — сказав російський чиновник.

Нагадаємо, що сьогодні, 30 травня, зранку російську столицю Москву атакували близько 25 безпілотників. Росіяни визнали, що ці дрони — невідомої їм конструкції, а боротися з ними дуже непросто.

У Росії МНС з'ясовує причини вибуху в одній із квартир в Новій Москві, що стався близько 4-ї ранку. Так, в багатоповерховому будинку вибиті вікна, а довкола нібито видніються сліди від безпілотника

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