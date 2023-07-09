В Москве угрожают ударить по украинским АЭС и ядерным объектам в Восточной Европе

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Фото: росСМИ

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев угрожает ударить по украинским атомным электростанциям. К тому же он заявляет об атаках на ядерные объекты в Восточной Европе.

Об этом Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале.

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По словам Медведева, удар может произойти, если подтвердится попытка атаки ракетами НАТО Смоленской АЭС. Он также упомянул о ядерных объектах в Восточной Европе.

"Если подтвердится попытка атаки натовскими ракетами Смоленской (Десногорской) АЭС, необходимо рассматривать сценарий одновременного российского удара по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС, а также по ядерным объектам в Восточной Европе. Тут уже нечего стесняться", — заявил Медведев.

Пост Медведева. Фото: скриншот

Напомним, российские войска продолжают минирование Запорожской АЭС и объектов на территории станции. В настоящее время на объект доставляется большое количество взрывчатых материалов и мин.

Также мы писали, что заместитель председателя Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев выступил с очередными бессмысленными заявлениями. Он считает, что украинской земли нет.

Добавим, Дмитрий Медведев заявил, что война в Украине может длиться долго, "скорее всего десятилетиями". Также война может перерасти в процесс длительных боев, чередующихся с перемирием.