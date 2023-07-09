У Москві погрожують вдарити по українських АЕС та ядерних об'єктах у Східній Європі

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв. Фото: росЗМІ

Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв погрожує вдарити по українських атомних електростанціях. До того ж він заявляє про атаки на ядерні об'єкти у Східній Європі.

Про це Дмитро Медведєв написав у своєму Telegram-каналі.

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За словами Медведєва, удар може відбутися, якщо підтвердиться спроба атаки ракетами НАТО Смоленської АЕС. Він також згадав про ядерні об'єкти у Східній Європі.

"Якщо підтвердиться спроба атаки натовськими ракетами Смоленської (Десногорської) АЕС, необхідно розглядати сценарій одночасного російського удару по Південноукраїнській АЕС, Рівненській АЕС і Хмельницькій АЕС, а також по ядерних об'єктах у Східній Європі. Тут уже нема чого соромитися", — заявив Медведєв.

Допис Медведєва. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські війська продовжують мінування Запорізької АЕС та об'єктів на території станції. Зараз на об'єкт доставляється велика кількість вибухових матеріалів та мін.

Також ми писали, що заступник голови Радбезу Російської Федерації Дмитро Медведєв виступив із черговими безглуздими заявами. Він вважає, що української землі не існує.

Додамо, Дмитро Медведєв заявив, що війна в Україні може тривати довго, "швидше за все — десятиліттями". Також війна може перерости в процес тривалих боїв, які чергуються з перемирʼям.