В москве вырубают леса и уничтожают заповедники для размещения ПВО

ПВО разместили среди жилых домов

В россии опасаются, что боевые действия начнутся и на ее территории. Власти москвы решили обеспечить регион ПВО, однако для этого в области вырубили леса и уничтожили целые заповедники.

Об этом пишет The Insider.

Паника в россии

Так, по данным СМИ, вырубать леса в столице россии начали сразу в нескольких локациях. В частности, военную технику разместили на полях Тимирязевской академии.

Там уже появились зенитно-ракетные системы С-400. Интересно, что поля Тимирязевской академии окружены жилой застройкой. До ближайшего дома всего 200 метров.

Кроме того, системы ПВО разместили в заповеднике "Лосиный остров". Окна жилого комплекса, расположенного рядом, выходят прямо на военный объект. Расстояние между ЗРК С-400 и домами около 200 метров.

Известно, что территория парка относится к особо охраняемой природной территории. Законодательство России запрещает вырубку леса в этом районе.

А вот одна из самых больших площадок для ПВО размещена на левом берегу москвы-реки в микрорайоне Курьяново. Там уничтожили лесополосу площадью около 100 гектаров между рекой и забором очистных сооружений. Протяженность лесной полосы составляла более 2 км.

Напомним, ранее мы писали, что сегодня, 13 марта на территории Белгородской области раздавались взрывы, местные власти сообщили о работе противовоздушной обороны.