В москве вырубают леса и уничтожают заповедники для размещения ПВО
В россии опасаются, что боевые действия начнутся и на ее территории. Власти москвы решили обеспечить регион ПВО, однако для этого в области вырубили леса и уничтожили целые заповедники.
Об этом пишет The Insider.
-
В Киевской области мужчина зарезал товарища и спрятал тело на кладбище, — полиция
-
Microsoft анонсировала революционное обновление ChatGPT: какие уникальные функции получит чат-бот
-
Мустафа Джемилев рассказал, как Украина собирается возвращать оккупированный Крым
-
Львовская полиция разоблачила незаконное производство глушителей : что грозит злоумышленникам
-
Малыши Одессы: за прошлую неделю в городе родился 131 младенец
-
Африку атаковал мощный циклон "Фредди": погибли десятки человек
-
В Sony намекнули на дату выхода PlayStation 6
-
Во Львове медсестру, отказавшуюся ехать на фронт, оштрафовали на 102 тысячи гривен
-
Три знака зодиака до конца года услышат свадебные колокола: кому повезет
-
Обстрел на Николаевщине: враг прячется за мирным населением
Паника в россии
Так, по данным СМИ, вырубать леса в столице россии начали сразу в нескольких локациях. В частности, военную технику разместили на полях Тимирязевской академии.
Там уже появились зенитно-ракетные системы С-400. Интересно, что поля Тимирязевской академии окружены жилой застройкой. До ближайшего дома всего 200 метров.
Кроме того, системы ПВО разместили в заповеднике "Лосиный остров". Окна жилого комплекса, расположенного рядом, выходят прямо на военный объект. Расстояние между ЗРК С-400 и домами около 200 метров.
Известно, что территория парка относится к особо охраняемой природной территории. Законодательство России запрещает вырубку леса в этом районе.
А вот одна из самых больших площадок для ПВО размещена на левом берегу москвы-реки в микрорайоне Курьяново. Там уничтожили лесополосу площадью около 100 гектаров между рекой и забором очистных сооружений. Протяженность лесной полосы составляла более 2 км.
Напомним, ранее мы писали, что сегодня, 13 марта на территории Белгородской области раздавались взрывы, местные власти сообщили о работе противовоздушной обороны.