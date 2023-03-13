У москві вирубують ліси та знищують заповідники для розміщення ППО

ППО розмістили серед житлових будинків

У росії побоюються, що бойові дії розпочнуться і на її території. Відтак, влада москви вирішила забезпечити регіон ППО, однак для цього в області вирубали ліси та знищили цілі заповідники.

Про це пише The Insider.

Паніка у росії

Так, за даними ЗМІ, вирубувати ліси у столиці росії почали у кількох локаціях одразу. Зокрема військову техніку розмістили на полях Тимірязівської академії.

Там вже з'явилися зенітно-ракетні системи С-400. Цікаво те, що поля Тимірязівської академії оточені житловою забудовою. До найближчого будинку лише 200 метрів.

Окрім того, системи ППО розмістили у заповіднику "Лосиний острів". Вікна житлового комплексу, розташованого поруч, виходять прямо на військовий об'єкт. Відстань між ЗРК С-400 та будинками приблизно 200 метрів.

Відомо, що територія парку належить до природної території, що особливо охороняється. Законодавство рф забороняє вирубування лісу у цьому районі.

А от один з найбільших майданчиків для ППО розміщено на лівому березі москви-ріки в мікрорайоні Кур'яново. Там знищили лісосмугу площею близько 100 гектарів між річкою та парканом очисних споруд. Протяжність лісової смуги становила понад 2 км.

Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні, 13 березня на території Бєлгородської області лунали вибухи, місцева влада повідомила про роботу протиповітряної оборони.