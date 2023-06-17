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В МИД остро отреагировали на сюжет французского канала об оккупантах

17 июня 2023 19:23
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В МИД остро отреагировали на сюжет французского канала об оккупантах
Спикер МВД Украины Олег Николенко. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Французский телеканал TF1 выпустил репортаж, снятый на позициях российских оккупантах. В нем не вспомнили, кто является агрессором в войне и не предоставили никакой другой информации о ней.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко остро отреагировал на данную видеоработу.

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"Пробито новое дно"

По словам Николенко, данным сюжетом журналисты "пробили новое дно" в журналистике. Более того, они продемонстрировали якобы могущество российской армии.

"Репортаж TF1Info о том, что российские войска планируют уничтожить еще больше городов на оккупированных территориях Украины, пробивает новое дно журналистики. Они рекламируют так называемое могущество российской армии", — отметил Николенко.

К тому же, он отметил, что журналисты попали на оккупированные территории Украины незаконно.

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Реакция Николенко на французский сюжет. Фото: скриншот

Предыстория

Французские журналисты сняли сюжет с позиций российских оккупантов. Видеоработу опубликовали на Youtube-канале 15 июня.

В то же время Центр стратегических коммуникаций зафиксировал в репортаже элементы российской пропаганды. В частности:

  • Отсутствие упоминаний о том, кто является врагом;
  • Рассказ одного из героев о том, как оккупанты готовятся к украинскому контрнаступлению;
  • Эпизоды, в которых оккупанты ведут огонь из пулемета, ракетной установки и самолета по украинским позициям;
  • Хващение россиянами оружием, которым планируют убивать украинских солдат.
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Центр стратегических коммуникаций комментирует сюжет. Фото: скриншот

Напомним, Прокудин рассказал о шокирующем количестве обстрелов Херсонщины за последние сутки. Вчера, 16 июня, русские оккупационные войска 75 раз обстреляли Херсонскую область. Всего враг выпустил по региону 314 снарядов.

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