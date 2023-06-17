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У МЗС гостро відреагували на сюжет французького каналу про окупантів

17 червня 2023 19:23
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У МЗС гостро відреагували на сюжет французького каналу про окупантів
Речник МВС України Олег Ніколенко. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Французький телеканал TF1 випустив репортаж, який відзнятий на позиціях російських окупантів. У ньому не згадали, хто є агресором у війні та не надали жодної іншої інформації про неї. 

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко гостро відреагував на дану відеороботу. 

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"Пробито нове дно"

За словами Ніколенка, даним сюжетом журналісти "пробили нове дно" у журналістиці. Ба більше, вони продемонстрували ніби то могутність російської армії. 

"Репортаж TF1Info про те, що російські війська планують знищити ще більше міст на окупованих територіях України, пробиває нове дно журналістики. Вони рекламують так звану могутність російської армії", — зазначив Ніколенко.

До того ж він наголосив, що журналісти потрапили на окуповані території України незаконно. 

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Реакція Ніколенка на французький сюжет. Фото: скриншот

Передісторія

Французькі журналісти відзняли сюжет з позицій російських окупантів. Відеороботу опублікували на Youtube-каналі 15 червня.

Водночас, Центр стратегічних комунікацій зафіксував у репортажі елементи російської пропаганди. Зокрема:

  • Відсутність згадок про те, хто є ворогом;
  • Розповідь одного з героїв про те, як окупанти готуються до українського контрнаступу;
  • Епізоди, в яких окупанти ведуть вогонь з кулемета, ракетної установки та літака по українським позиціям;
  • Хизування росіянами зброєю, якою планують вбивати українських солдат.
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Центр стратегічних комунікацій коментує сюжет. Фото: скриншот 

Нагадаємо, Прокудін розповів про шокуючу кількість обстрілів Херсонщини за останню добу. Вчора, 16 червня, російські окупаційні війська 75 разів обстріляли Херсонську область. Всього ворог випустив по регіону 314 снарядів.

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