В Польше заявили, что Путин может через 5 минут закончить войну в Украине

В МИД Польши рассказали, как одним телефонным звонком закончить войну в Украине
Российский диктатор Владимир Путин может закончить войну в Украине одним телефонным звонком министру обороны России Сергею Шойгу и приказом вывести российские войска с территории соседнего государства.
Об этом в четверг, 25 апреля, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает RMF24.
Польский сценарий окончания конфликта в Украине
Сикорский начал говорить о завершении войны в Украине, когда один из польских парламентариев спросил его, есть ли у Польши сценарии развязки российско-украинского конфликта.
"Да, есть. Восстановление международно признанных границ Украины согласно так называемой мирной формуле президента Владимира Зеленского", — сказал министр.
По словам главы польского МИД, Путин мог бы закончить войну за пять минут, перезвонив Шойгу со словами: "Мы выводим войска из Украины".
"К сожалению, Украина не может закончить войну одним телефонным звонком, это большая разница", — подытожил Сикорский.
Также глава МИД Польши заявил, что в случае нападения на Североатлантический Альянс Россия проиграет.
Ранее в Польше сообщили о готовности вернуть в Украину граждан призывного возраста.
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