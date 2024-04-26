В Польше заявили, что Путин может через 5 минут закончить войну в Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Фото: Leszek Szymański /PAP

Российский диктатор Владимир Путин может закончить войну в Украине одним телефонным звонком министру обороны России Сергею Шойгу и приказом вывести российские войска с территории соседнего государства.

Об этом в четверг, 25 апреля, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает RMF24.

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Сикорский начал говорить о завершении войны в Украине, когда один из польских парламентариев спросил его, есть ли у Польши сценарии развязки российско-украинского конфликта.

"Да, есть. Восстановление международно признанных границ Украины согласно так называемой мирной формуле президента Владимира Зеленского", — сказал министр.

По словам главы польского МИД, Путин мог бы закончить войну за пять минут, перезвонив Шойгу со словами: "Мы выводим войска из Украины".

"К сожалению, Украина не может закончить войну одним телефонным звонком, это большая разница", — подытожил Сикорский.

Также глава МИД Польши заявил, что в случае нападения на Североатлантический Альянс Россия проиграет.

Ранее в Польше сообщили о готовности вернуть в Украину граждан призывного возраста.