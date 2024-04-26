У Польщі заявили, що Путін може за 5 хвилин закінчити війну в Україні

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Фото: Leszek Szymański /PAP

Російський диктатор Володимир Путін може закінчити війну в Україні одним телефонним дзвінком міністру оборони Росії Сергію Шойгу і наказом вивести російські війська з території сусідньої держави.

Про це у четвер, 25 квітня, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє RMF24.

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Сікорський почав говорити про завершення війни в Україні, коли один із польських парламентарів спитав його, чи має Польща сценарії вирішення російсько-українського конфлікту.

"Так, має. Відновлення міжнародно визнаних кордонів України відповідно до так званої мирної формули президента Володимира Зеленського", — сказав міністр.

За словами очільника польського МЗС, Путін міг би закінчити війну за п'ять хвилин, передзвонивши Шойгу зі словами: "Ми виводимо війська з України".

"На жаль, Україна не може закінчити війну одним телефонним дзвінком, це велика різниця", — підсумував він.

Також глава МЗС Польщі заявив, що у разі нападу на Північноатлантичний Альянс Росія то програє.

Раніше у Польщі повідомили про готовність повернути в Україну громадян призовного віку.