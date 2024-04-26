У Польщі заявили, що Путін може за 5 хвилин закінчити війну в Україні

У МЗС Польщі розповіли, як одним телефонним дзвінком закінчити війну в Україні
Російський диктатор Володимир Путін може закінчити війну в Україні одним телефонним дзвінком міністру оборони Росії Сергію Шойгу і наказом вивести російські війська з території сусідньої держави.
Про це у четвер, 25 квітня, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє RMF24.
Польський сценарій вирішення конфлікту в Україні
Сікорський почав говорити про завершення війни в Україні, коли один із польських парламентарів спитав його, чи має Польща сценарії вирішення російсько-українського конфлікту.
"Так, має. Відновлення міжнародно визнаних кордонів України відповідно до так званої мирної формули президента Володимира Зеленського", — сказав міністр.
За словами очільника польського МЗС, Путін міг би закінчити війну за п'ять хвилин, передзвонивши Шойгу зі словами: "Ми виводимо війська з України".
"На жаль, Україна не може закінчити війну одним телефонним дзвінком, це велика різниця", — підсумував він.
Також глава МЗС Польщі заявив, що у разі нападу на Північноатлантичний Альянс Росія то програє.
Раніше у Польщі повідомили про готовність повернути в Україну громадян призовного віку.
Читайте Новини.LIVE!