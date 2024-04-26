Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У МЗС Польщі розповіли, як одним телефонним дзвінком закінчити війну в Україні arrow

У МЗС Польщі розповіли, як одним телефонним дзвінком закінчити війну в Україні

26 квітня 2024 03:17
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
У Польщі заявили, що Путін може за 5 хвилин закінчити війну в Україні
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Фото: Leszek Szymański /PAP
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Російський диктатор Володимир Путін може закінчити війну в Україні одним телефонним дзвінком міністру оборони Росії Сергію Шойгу і наказом вивести російські війська з території сусідньої держави. 

Про це у четвер, 25 квітня, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє RMF24.

Читайте також:

Польський сценарій вирішення конфлікту в Україні 

Сікорський почав говорити про завершення війни в Україні, коли один із польських парламентарів спитав його, чи має Польща сценарії вирішення російсько-українського конфлікту.

"Так, має. Відновлення міжнародно визнаних кордонів України відповідно до так званої мирної формули президента Володимира Зеленського", —  сказав міністр.

За словами очільника польського МЗС, Путін міг би закінчити війну за п'ять хвилин, передзвонивши Шойгу зі словами: "Ми виводимо війська з України".

"На жаль, Україна не може закінчити війну одним телефонним дзвінком, це велика різниця", — підсумував він.

Також глава МЗС Польщі заявив, що у разі нападу на Північноатлантичний Альянс Росія то програє. 

Раніше у Польщі повідомили про готовність повернути в Україну громадян призовного віку. 

Польща
війна
російські війська
Сергій Шойгу
Радослав Сікорський

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри