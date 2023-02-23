Дезинформация рф — в МИД опровергли заявление Китая о якобы контрабанде западного оружия из Украины

В МИД опровергли заявление Китая о якобы контрабанде западного оружия из Украины
Министерство иностранных дел Украины опровергло заявление китайского внешнеполитического ведомства о якобы контрабанде западного оружия из Украины.
Об этом рассказал спикер МИД Украины Олег Николенко в своем Facebook.
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Что сказали в МИДе
"Категорически отвергаем инсинуации о якобы контрабанде западного оружия из Украины", — заявил Николенко.
Он отметил, что у Украины есть современная эффективная система контроля над получением и использованием вооружения, которая пользуется высоким доверием со стороны партнеров.
Спикер МИД подчеркнул, что эта система многоуровневая и полностью исключает любую возможность незаконного вывоза оружия.
"Вместо этого Россия инвестирует многочисленные ресурсы в дезинформацию, чтобы взорвать международную военную помощь Украины. Призываем китайскую сторону руководствоваться исключительно фактами и не быть инструментом в руках российской пропаганды", — отметил Николенко.
Напомним, ранее американское издание The Wall Street Journal сообщило, что несмотря на санкции, россия продолжает импортировать гражданские китайские дроны фирмы DJI. Как отметило издание, согласно таможенным документам некоторые из коммерческих дронов прибывают на линию фронта от российских дистрибьюторов, поставляемых китайской компанией DJI, в то время как другие перевозятся через Объединенные Арабские Эмираты.
Также СМИ со ссылкой на американских чиновников сообщали, что Китай может оказывать рф нелетальную военную помощь. Оккупанты могут получать форму или бронежилеты.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай рассматривает варианты передачи российским оккупационным войскам оружия и боеприпасов для войны в Украине. США предупредили китайские власти о серьезных последствиях такого шага.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в контексте российской агрессии против Украины мир должен проявлять больше внимания к угрозе Китая. В настоящее время продолжающаяся в Европе война вскоре может произойти в Восточной Азии.