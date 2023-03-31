"У нас даже командира нет": оккупант пожаловался товарищу на отсутствие снабжения и командования

оккупанты все чаще жалуются и убегают с боевых позиций

Оккупанты уже не в первый раз жалуются на отсутствие поставок оружия, одежды, еды и на неподходящее командование. ГУР перехватило разговор военного россии, который жалуется своему товарищу на ситуацию и говорит, что не знает, что с ними будет.

Соответствующий разговор обнародовало ГУР.

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Перехвачен разговор оккупантов

— Вот 346 полк выводят в россию... Их же на две недели раньше нас отвезли. Посмотрим, что с нами будет, не знаю. У нас ничего нет. Нас ничем ни обеспечивают, одежду нам не дают. Сейчас они уезжают, так форму нам отдают, у кого есть более или менее хорошая. А то завалили пулемет, цинки с лентами. То не давали, а то целых семь коробок лежит на позициях. Мы вчера устроили мастер-класс по стрельбе и метанию гранат из подствольника. Фронт двигается потихоньку, не торопясь, — рассказывает оккупант.

— Вагнеровцы в основном прут? — спрашивает товарищ.

— Да-да, — отвечает он.

– Вы не ходите, вы переходите только, да? — спрашивает оккупанта.

– Ну мы пока на месте стоим, — отвечает российский солдат.

– Я никак не пойму, а кто у вас командир. Вот твой командир? Лейтенант какой-нибудь? — уточняет друг захватчика.

– А у нас нет командира, представляешь. Мы на всех на**уй посылаем, кто к нам приходит из командования, с мобиков. Приезжают, мы их на**уй ты кто такой йомайо, хочу с автоматом хожу, хочу без", — говорит оккупант.

Напомним, недавно ГУР обнародовало разговор, где военнослужащий россии пожаловался своей жене на плохое отношение местных жителей оккупированных территорий к солдатам рф. Также он сетовал на многие смерти и удачные действия ВСУ.

"Местные к нам относятся не очень хорошо в этой Кременине. Сразу на украинском с нами разговаривают, называют агрессорами", — говорит оккупант.